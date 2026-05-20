Psycho-Horror-Film: Halsey und Avan Jogia erobern Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes sind in vollem Gange. Stars und Sternchen haben sich an der französischen Riviera versammelt, um neue und besondere Filme zu feiern. Am Montagabend verzauberten Sängerin Halsey (31) und Schauspieler Avan Jogia (34) auf dem roten Teppich. Die beiden, seit 2024 verlobt, zeigen sich aber nur selten gemeinsam bei Events. Im Gepäck haben sie einen Film, der nichts für schwache Nerven ist. "Replacer" heißt der Streifen und es handelt sich laut dem Branchenmagazin Deadline um einen "psychosexuellen Horrorfilm". Avan und Halsey haben das Drehbuch gemeinsam verfasst. Der Popstar wird zudem die Hauptrolle übernehmen, während der ehemalige "Victorious"-Darsteller Regie führt. Der Film ist das erste gemeinsame Projekt des Paares.

Laut der Synopsis von "Replacer" steht die junge DJane Proxy, gespielt von Halsey, im Zentrum der Geschichte. Proxy schafft es gerade so, sich über Wasser zu halten, bis sie in Montreal strandet. Dort trifft sie auf einen attraktiven Künstler, der sie in seine geheimnisvolle Freundesgruppe schleust. Die Gruppe betreibt einen Underground-Radiosender. Doch dabei handelt es sich nicht um einen normalen oder ungefährlichen Sender. Bei diesem verzerrt ein mysteriöses Signal die Sendungen, das von tief unter dem U-Bahn-System der Stadt kommt. Der seltsame Ton beeinflusst Proxy und sie ergreift die Flucht, bevor sie und ihre neuen Freunde durch den Klang in etwas Unmenschliches und Animalisches verwandelt werden. "'Replacer' ist ein heller und elektrisierender Klub-Horror, vermischt mit einer verletzlichen Liebesgeschichte über Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Kommt zusammen. Geht als Einheit", erzählt Avan gegenüber dem Magazin.

Der gemeinsame Film wird sicherlich eine Herausforderung für Halsey und Avan gewesen sein. Immerhin kann eine Zusammenarbeit von Paaren auch nach hinten losgehen. Aber für die beiden scheint es funktioniert zu haben, denn in Cannes präsentieren sie "Replacer" als Einheit. Vor ihrer eigenen Premiere besuchen sie die Premiere von "Her Private Hell". Beide in düsterem Schwarz – vor allem Halsey hinterlässt ordentlich Eindruck, denn ihr Kleid ist ein schwarzer Spitzenbody mit einem gerüschten Rock aus durchsichtigem Stoff. Ob das Paar nach ihrer Arbeit auch Fortschritte im Privaten gemacht hat, ist allerdings nicht bekannt. Von Hochzeit war bisher keine Rede, obwohl Avan seiner Liebsten schon vor zwei Jahren einen romantischen Antrag machte. Dafür sicherte er einen besonderen Ort aus. "Es ist der Ort, an dem wir zu Beginn viel Zeit miteinander verbrachten, also ist es etwas ganz Besonderes für uns", erzählte die 31-Jährige im Podcast "Call Her Daddy".

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Getty Images Avan Jogia und Halsey bei der Premiere von "Her Private Hell" bei den 79. Filmfestspielen von Cannes, Mai 2026

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Getty Images Avan Jogia und Halsey im Dezember 2024

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Getty Images Avan Jogia und Halsey beim 79. Filmfestival in Cannes