Pete Davidsons Nachbarn loben ihn als rücksichtsvollen Star

Pete Davidson (32) hat sein Luxus-Apartment in St. George auf Staten Island kürzlich verkauft – doch bei seinen ehemaligen Nachbarn hinterlässt der Comedian einen bleibenden Eindruck. Christopher Campbell, Präsident des Condo-Boards im Accolade Condominium in der Bay Street Landing, schwärmt gegenüber SILive.com von dem 32-Jährigen als dem "perfekten Nachbarn". "Er war höflich, er war nett zu allen", berichtet Christopher. "Wenn er im Fahrstuhl war und die Person nicht kannte, stellte er sich vor. Die Leute betrachteten ihn einfach als ihren Nachbarn." Besonders beeindruckt hat den Hauspräsidenten, der selbst mehrere Jahre in der Nähe von Pete wohnte, wie rücksichtsvoll der Comedian mit seinem Prominenten-Status umging.

Das zeigte sich laut Christopher auch bei hochkarätigen Besuchen. Als Pete mit Kim Kardashian (45) zusammen war, nutzte er bei ihren Besuchen bewusst den Seiteneingang, um sicherzustellen, dass kein Gefolge den Haupteingang blockierte. "Er dachte an seine Nachbarn und wollte höflich sein", sagt der Condo-Präsident. Auch andere Stars wie Miley Cyrus (33), Kid Cudi (42) und Machine Gun Kelly (36) seien im Gebäude ein- und ausgegangen. Selbst als ein junger Fan nachts um ein Uhr wiederholt an seiner Wohnungstür klingelte, reagierte Pete gelassen. "Er sagte: 'Lass es, das ist nur ein junges Mädchen, sie ist aufgeregt, sie wird schon merken, dass ich nur Pete bin'" – und genau das sei dann auch passiert, erinnert sich Christopher. Aus Dankbarkeit schrieb der Hauspräsident Pete beim Auszug einen persönlichen Abschiedsbrief, in dem er ihn für seine Freundlichkeit und die "besondere Energie", die er ins Gebäude gebracht habe, lobte.

Die Wohnung, die Pete 2020 für 1,2 Millionen Dollar gekauft hatte, wurde nun mit einem deutlichen Verlust verkauft – nach mehreren Preissenkungen und Renovierungsarbeiten. Der Verkauf fällt in eine persönlich turbulente Zeit für den Comedian. Pete und seine Freundin Elsie Hewitt (30) haben sich offenbar getrennt, nur wenige Monate nachdem die beiden gemeinsam Eltern einer Tochter namens Scottie geworden sind.

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Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

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Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

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Instagram / elsie Pete Davidson mit seiner Tochter