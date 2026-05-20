Annika Mangolds Hochzeitskleidsuche war "nicht so einfach"

Annika Mangold hat standesamtlich geheiratet – aber die Suche nach dem perfekten Outfit für den großen Tag war alles andere als unkompliziert. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Influencerin, dass ihr Babybauch die Kleiderwahl zur echten Herausforderung gemacht hat. "Tatsächlich war das gar nicht so einfach. Gerade in der Schwangerschaft weiß man ja nie, wie schnell der Bauch plötzlich nochmal wächst", erklärt Annika. Trotzdem fand sie am Ende eine Lösung, mit der sie sich rundum wohlfühlte – und zeigte dabei ihren Bauch ganz bewusst und voller Stolz.

Für ihre standesamtliche Hochzeit entschied sich Annika ganz gezielt für Kleid, dass sich ihren Kurven anpasst. "Deshalb habe ich mich ganz bewusst für ein Preggo-Kleid mit super dehnbarem und weichem Stoff entschieden, damit es sich gut anpassen kann. Und selbst das wurde in den letzten Wochen nochmal deutlich enger", erzählt sie gegenüber Promiflash. Am Ende klappte es aber doch noch: "Umso glücklicher war ich, dass am Ende noch alles gepasst hat – auch wenn gerade so. Ich habe mich aber total wohlgefühlt und zeige meinen Bauch auch super gerne, weil ich einfach unglaublich stolz darauf bin." Das große Brautkleid gibt es dann später. "Das richtige große Brautkleid gibt es dann bei unserer großen Feier nächstes Jahr, wenn unser Baby Boy schon bei uns ist", plaudert sie aus. Die große Hochzeitsfeier steht also noch bevor.

Neben dem Kleid hat sich für Annika seit der standesamtlichen Trauung in Gmund am Tegernsee noch etwas verändert: ihr Nachname. Aus Annika Jung wurde Annika Mangold – und das fühlt sich für sie besonders an. "Es fühlt sich total schön an, aber ehrlich gesagt kann ich es selbst noch gar nicht richtig realisieren. Es sind ja erst ein paar Tage vergangen und ich muss mich erstmal daran gewöhnen, plötzlich einen neuen Nachnamen zu haben", sagt sie. Gleichzeitig empfindet sie es als etwas Verbindendes: "Irgendwie fühlt sich unser kleines 'Wir' dadurch nochmal ein Stück echter an." Ihr Ehemann ist Ex-Bachelor Andrej Mangold (39), mit dem sie bald auch ihren gemeinsamen Sohn begrüßen wird.

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Instagram / anniju__ Annika Jung, März 2026

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Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

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Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung, Influencer