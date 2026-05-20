Tod ihres Mannes: Kate Garraway steckt in Schuldenalbtraum

Im Januar 2024 starb Kate Garraways (59) Mann Derek Draper (†56). Neben der Trauer muss sich die Moderatorin auch mit den Schulden, die er hinterlassen hat, beschäftigen. Wie Daily Mail jetzt berichtet, kämpft sie nach wie vor damit, die ausstehenden Gelder zu begleichen. Ein Vertreter von Kate erklärt dem Magazin, dass sie "voll und ganz mit den Insolvenzverwaltern und deren Beauftragten zusammenarbeite, um die Angelegenheiten im Namen von Derek zu klären". Vor seinem Tod war Derek Geschäftsführer der Firma Astra Aspera, die aufgrund von Schulden mit Inkasso- und Insolvenzunternehmen zusammenarbeitete. Als seine Erbin ist Kate mittlerweile die Geschäftsführerin. Die Schulden umfassen etwa 919.000 Euro, ein Teil davon Steuerschulden.

Für Kate soll das eine schwer zu stemmende Summe gewesen sein, denn aufgrund der Krankheit ihres Mannes ging ein Großteil ihres Einkommens für Pflegekosten drauf. Zudem wuchsen die Schulden stetig mit der Arbeitsunfähigkeit von Derek. Der ausgebildete Psychotherapeut erkrankte 2020 an Covid-19 und litt später an der Nachfolgekrankheit Long Covid. Die Auswirkungen waren so immens, dass er sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste. Vier Jahre kämpfte Derek mit den Folgen des hartnäckigen Virus und verbrachte immer wieder lange Zeiträume im Krankenhaus. Im Dezember 2023 verschlechterte sich sein Zustand rapide, weshalb er erneut in eine Klinik gebracht wurde. Dort erlitt Derek einen Herzstillstand, der am 3. Januar zu seinem Tod führte.

Kate machte die Krankheitsgeschichte ihres Mannes in gleich mehreren Dokumentarfilmen für die Öffentlichkeit zugänglich. Die vergangenen Jahre erklärte sie bei verschiedenen Gelegenheiten, noch nicht bereit zu sein, liebestechnisch ein neues Kapitel aufzuschlagen – bis zum Mai dieses Jahres. Augenzeugen beobachteten die Britin unter anderem beim Charity-Rennen Duchenne Dash sehr vertraut mit dem Journalisten Liam Halligan. Dieser schrieb in seiner Kolumne "Spectator": "Kate Garraway und ich kommen aus verschiedenen Teilen der Medienwelt, haben aber vieles gemeinsam – nicht zuletzt einen ähnlichen Sinn für Humor. Obwohl es noch früh ist, gibt es einen definitiven Funken zwischen uns." Offenbar scheint Kate mit Liam wieder Liebe gefunden zu haben.

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Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

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Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

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