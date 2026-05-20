Katie Prices "entführter" Ehemann ist auf Social Media aktiv

Katie Price (47) schlägt erneut Alarm: Ihr Ehemann Lee Andrews ist nun seit sechs Tagen angeblich spurlos verschwunden. Was die Situation dabei besonders rätselhaft macht: Obwohl Lee seit fast einer Woche als vermisst gilt, soll sein Profil in den sozialen Medien weiterhin aktiv sein. Katies Freundin Luisa hat sich der Suche nach Lee angeschlossen – und nun laut Daily Mail ein Update geteilt, aus dem hervorgeht, dass er weiterhin auf Facebook aktiv ist.

"Also, ich habe ein paar Dinge herausgefunden: Er wurde vor sechs Stunden im Facebook-Messenger als 'aktiv' gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass seine Entführer ihm definitiv Zugang zu sozialen Medien gewähren. Da fragt man sich doch, warum er sich nicht gemeldet hat, um um Hilfe zu bitten", schreibt sie verwundert. Katie hatte zuvor ihr letztes Gespräch mit Lee veröffentlicht, in dem er schrieb, dass er verhaftet wurde.

Auch Lees Mutter Trisha hatte sich bereits zu Wort gemeldet. Gegenüber The Sun richtete sie einen verzweifelten Appell an die mutmaßlichen Entführer: "Bitte bringt mir meinen Sohn zurück." Gleichzeitig betonte sie, dass sie selbst das Video nicht gesehen habe, auf das Katie sich bezieht. Die TV-Persönlichkeit hatte zuvor behauptet, Lee sei darin mit gefesselten Händen, einer Kapuze über dem Kopf und in einem Van zu sehen gewesen. Trisha zeigte sich zudem skeptisch, ob wirklich eine Entführung dahintersteckt.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026