Sexy: Hier bricht Sängerin Billie Eilish ihre Kleiderregeln

Billie Eilish (24) ist für ihren lässigen Oversized-Look bekannt – doch jetzt hat die Sängerin eine überraschende modische Kehrtwende hingelegt. Am Sonntag, dem 17. Mai, teilte die 24-Jährige auf Instagram eine Bilderreihe, die sie in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid zeigt, unter dem ihr BH hervorblitzt. Dazu trug sie einen Daumenring und silberne Ohrringe, während ihre braunen Haare wild hinter ihr herwehten. Ein weiteres Bild zeigt sie mit dem Kopf auf die Hand gestützt, den Blick ernst zur Seite gerichtet. Auch ein Selfie im roten Licht, Aufnahmen unter dem Sternenhimmel und ein Foto mit einem winzigen Hamster waren Teil des Beitrags.

Den Bildern unterlegte Billie nur ein schlichtes Zungen-Emoji als Bildunterschrift – doch das reichte, um Fans und Promis gleichermaßen zu begeistern. Sängerin Natasha Bedingfield (44) schrieb in den Kommentaren: "Das ist eine wunderbare Person da!" Auch der offizielle Grammy-Account meldete sich zu Wort und kommentierte schlicht "so wahr." Die freizügigen Schnappschüsse erscheinen knapp zwei Wochen nach Billies rotem Teppich-Debüt mit ihrem Freund, Schauspieler Nat Wolff (31). Bei der Premiere ihres Konzertfilms "Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft – The Tour Live In 3D" am 6. Mai in Los Angeles posierten die beiden eng umschlungen für die Fotografen – Billie in einem weiten grünen Prada-Poloshirt, Nat in einem eleganten braunen Zweireiher-Blazer.

Dass Billie ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper und ihrem Aussehen hat, machte die Sängerin erst kürzlich deutlich. Im Podcast "Good Hang" von Schauspielerin Amy Poehler (54) erklärte sie, dass sie sich niemals einer Schönheitsoperation unterziehen wolle und sich stattdessen darauf freue, ganz natürlich zu altern. Als einen Grund nannte sie dabei ihre möglichen zukünftigen Kinder.

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Getty Images Billie Eilish im März 2025

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Instagram / billieeilish Billie Eilish zeigt Dekolleté

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Getty Images Nat Wolff und Billie Eilish bei der Premiere von "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D"