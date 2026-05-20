Michael Jordan erfüllt den letzten Wunsch seiner Ex-Lehrerin

Ein bewegender Moment hat sich zwischen Basketballlegende Michael Jordan (63) und seiner früheren Lehrerin Etta abgespielt: Die ältere Dame liegt in der Hospizeinrichtung Lower Cape Fear LifeCare im amerikanischen Bundesstaat North Carolina und hatte sich einen ganz besonderen letzten Wunsch erfüllen wollen – ihren ehemaligen Schüler noch einmal sprechen zu können. Das Team der Einrichtung machte sich auf die Suche nach dem 63-Jährigen, und tatsächlich meldete sich der Basketballstar kurz darauf telefonisch. Als eine Mitarbeiterin namens Wendy seinen Anruf entgegennahm, erkannte sie die Stimme sofort. Michael fragte: "Ist da Frau Etta?" Die beiden wurden miteinander verbunden und führten ein herzliches Gespräch – fast fünf Jahrzehnte nach ihrer gemeinsamen Zeit an der Schule.

Die Einrichtung teilte den rührenden Moment auf Instagram und veröffentlichte dabei Fotos, die die beiden beim Videochat zeigen. "Sie lachten, erinnerten sich, neckten sich und teilten einen Moment, der allen im Raum Tränen in die Augen trieb", schrieb Lower Cape Fear LifeCare. "Eine Erinnerung, die ihre Familie für immer bei sich tragen wird." Auf Facebook ergänzte die Einrichtung: "Es geht darum, so komfortabel und vollständig wie möglich zu leben. Es geht darum, Momente der Verbindung, des Friedens, des Lachens und der Liebe zu schaffen. Manchmal sind diese Momente still. Manchmal sind sie unvergesslich."

Die Lehrerin war damals Transportkoordinatorin an der Emsley A. Laney High School in Wilmington, North Carolina, wo Michael als Teenager zur Schule ging. Dass er seiner alten Schule bis heute verbunden geblieben ist, zeigte er bereits 2019 mit einer Spende von fast 950.000 Euro an die Einrichtung – die Hälfte davon floss in die Sportabteilung, der Rest kam der gesamten Schülerschaft zugute. Michael schloss die Laney High School 1981 ab, bevor er eine der erfolgreichsten Karrieren der Basketballgeschichte startete: Mit den Chicago Bulls gewann er sechs Meistertitel und wurde fünfmal als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet.

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Getty Images Michael Jordan auf einer Pressekonferenz in Paris im Januar 2020

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Instagram / lcflifecare Michael Jordan telefoniert mit seiner ehemaligen Lehrerin 2026

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Getty Images Michael Jordan, NBA-Legende