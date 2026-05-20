Sind Hugh Jackman und Sutton Foster zusammengezogen?

Haben Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (51) den nächsten großen Schritt gewagt? Paparazzi fotografierten die beiden Schauspieler jetzt gemeinsam vor einem Wohnhaus in Manhattan, wie sie mehrere große Koffer und Trolleys in den Kofferraum eines silbernen Autos verluden. Die Bilder schüren nun Spekulationen, ob das Paar inzwischen zusammengezogen sein könnte. Offiziell haben weder Hugh noch Sutton bisher irgendetwas bestätigt.

Bei dem Ausflug waren die beiden nicht allein: Eine Frau begleitete sie und half beim Tragen der Taschen. Laut Berichten umarmte sie Sutton herzlich. Zum Anlass des Treffens oder zum Ziel ihrer Reise ist nichts bekannt. Modisch hielten es beide entspannt – Hugh zeigte sich in T-Shirt und Shorts, Sutton trug einen eleganten rosa Pullover zu dunklen Jogginghosen und hatte ihre Haare zu einem Dutt gesteckt. Erst wenige Wochen zuvor waren die beiden gemeinsam über den roten Teppich der Met Gala geschritten – sie in einem goldenen Monse-Kleid, er im schwarzen Giorgio-Armani-Tuxedo.

Hugh und Sutton hatten sich beim Broadway-Musical "The Music Man" kennengelernt, in dem sie 2022 gemeinsam die Hauptrollen spielten. Ihre Romanze bestätigten sie Anfang 2025, nachdem zuvor monatelang Gerüchte die Runde gemacht hatten. Hugh hatte sich im September 2023 nach 27 Jahren Ehe von Deborra-Lee Furness (70) getrennt. Sutton reichte die Scheidung von ihrem Ehemann, Drehbuchautor Ted Griffin, im Oktober 2024 nach zehn Jahren Ehe ein. Hughs Ex-Frau Deborra-Lee hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als sie auf Instagram auf einen Post reagierte, der mit dem Satz "Man kann niemandem vertrauen... niemals" warb, und schrieb: "Zum Schreien... so wahr."

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Sur un Air de Blues - Song Sung Blue" in Paris

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Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Dezember 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness