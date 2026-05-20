Bestätigt: Tom Kaulitz verstärkt das WM-Team als Fan-Experte

Tom Kaulitz (36) wird zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Fan-Experte für Magenta TV vor der Kamera stehen. Die Deutsche Telekom hat den Tokio Hotel-Musiker für die WM-Berichterstattung verpflichtet. Bekannt wurde die Neuigkeit zunächst in einer Folge des Podcasts "Kaulitz Hills", bevor Magenta-TV-Chef Arnim Butzen die Verpflichtung gegenüber DWDL offiziell bestätigte. Tom selbst zeigt sich in einer offiziellen Mitteilung begeistert: "Ich freue mich wahnsinnig auf die WM im Sommer und kann es kaum erwarten, mich der Expertenrunde aus Sicht des Fußballfans anzuschließen."

Als Fan-Experte wird Tom verschiedene Stationen des Magenta-TV-Teams begleiten. Er interviewt unter anderem Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58), berichtet aus Los Angeles vom Exklusivspiel USA gegen Paraguay am 12. Juni und ist am 14. Juni als Social-Reporter beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao in Houston dabei. Außerdem meldet er sich aus dem Magenta-TV-Studio in New York und verbringt einen Tag als Reporter im DFB-Lager. Damit ergänzt er ein hochkarätiges Team, dem neben Müller und Klopp auch Mats Hummels (37), Johannes B. Kerner, Laura Wontorra (37) und Tabea Kemme angehören. Butzen erklärt die Entscheidung so: "Tom bringt genau die Mischung mit, die MagentaTV zur FIFA WM 2026 stark macht: große Fußballbegeisterung, Medienerfahrung und den besonderen Unterhaltungsfaktor."

Für Tom ist der WM-Einsatz nicht das einzige große Projekt in diesem Sommer. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) ist er auch auf der Kinoleinwand aktiv: Die beiden leihen im Animationsfilm "Minions & Monster", der am 1. Juli 2026 in die Kinos kommt, den Figuren Goomi und Dort ihre Stimmen. Tom bringt für seinen neuen TV-Job übrigens persönliche Erfahrung mit dem Gastgeberland mit: Der Musiker lebt seit Jahren in den USA, ist dort verheiratet und kennt das Land dementsprechend gut.

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025