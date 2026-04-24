Paris Fury spricht offen über Familienstreit ihres Mannes

Lange hat sie geschwiegen, jetzt hat Paris Fury erstmals öffentlich über den schwelenden Streit zwischen ihrem Mann Tyson Fury (37) und seinem Vater John Fury (61) gesprochen. Im Podcast "In Good Company" mit Moderator Jamie Laing (37) räumte die sechsfache Mutter ein, dass die beiden Männer "im Moment eine stürmische Beziehung" hätten. Auslöser des jüngsten Zerwürfnisses war Tysons angekündigtes Comeback im Schwergewicht, das er mit einem Sieg gegen Arslanbek Makhmudov Anfang April krönte – gegen den Willen seines Vaters.

Paris erklärte, dass es zwischen den beiden seit Jahren immer wieder hoch und runter gehe: "Sie machen das immer wieder durch. Du hast zwei sehr sturköpfige Menschen. Der eine wahrscheinlich noch sturköpfiger als der andere." Spekulationen, das Zerwürfnis sei lediglich ein PR-Stunt zur Promotion von Tysons Kampf gewesen, wies sie entschieden zurück. "Es ist ein Familienkonflikt, der gerade stattfindet, und ich hoffe, dass sie ihn lösen", sagte sie. "Ich weiß, dass sie sich tief im Innersten lieben und ich hoffe, dass sie es lösen können." Hintergrund des Streits ist laut Tyson, dass John wollte, dass sein Sohn nach dem Sieg über Deontay Wilder (40) im Jahr 2020 in Rente geht. John selbst hatte gegenüber der Daily Mail erklärt: "Meine Beziehung zu Tyson ist vollständig zerstört." Tyson sieht das jedoch anders – und verweist darauf, dass er stets seinen eigenen Weg gegangen sei, auch gegen den Rat seines Vaters.

John Fury, der am 22. Mai 62 Jahre alt wird, war von Anfang an eine prägende Figur in Tysons Boxerkarriere. Er betonte selbst, welch zentrale Rolle er dabei gespielt habe: "Vergiss nicht, wer seine Geschichte aufgebaut hat, als er ein Kind war. Er hat sie nicht selbst aufgebaut, oder? Ich, sein Vater." Paris hatte in dem Podcast auch persönliche Einblicke in ihre Ehe gegeben und erzählt, wie sie Tyson trotz seiner mentalen Gesundheitskrisen und dem Versuch, sich das Leben zu nehmen, nie aufgegeben hat. "Ich liebte Tyson. Ich sage es und es fühlt sich für mich total cheesy an, aber ich tue es. Und das ist alles. Ich liebe meinen Mann", so die Ehefrau des Boxers.

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Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury, Ehepaar

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Getty Images John und Tyson Fury im Februar 2015

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Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury während ihrer dritten Hochzeit im August 2025