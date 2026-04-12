Tochter (16) verlobt: Ihr Freund bat Tyson Fury um Erlaubnis

Venezuela Fury wird heiraten: In der neuen Staffel von "At Home With The Furys" ist zu sehen, wie ihr Freund Noah Price kurz vor ihrem 16. Geburtstag bei Tyson Fury (37) persönlich um die Hand seiner Tochter anhält – noch bevor er bei der großen Party vor versammelter Familie und Freunden auf die Knie geht. Die älteste Tochter von Tyson und Paris Fury hatte ihre Eltern bereits vorgewarnt, dass Noah vorbeikommen werde, um sich den Segen des Boxweltmeisters zu holen. Trotzdem ringt der Sportler in der Szene sichtlich mit seinen Gefühlen und sagt in die Kameras: "Ich verliere mein Baby an einen Fremden." Die waren gerade einmal vier Monate zusammen.

In der Folge erklärt Paris, dass es in der Traveller-Kultur üblich sei, dass Mädchen jünger heiraten. Gleichzeitig betont sie jedoch, dass 16 aus ihrer Sicht "lächerlich jung" sei. Tyson zeigt sich anfangs skeptisch und fragt ungläubig: "Meinst du das ernst? Er will kommen, um mich zu bitten, meine Tochter zu heiraten?" Als Noah schließlich nervös am Haus eintrifft, beschreibt er vor den Kameras, wie aufgeregt er ist: Er habe mehrmals am Tor gewendet, bevor er sich traute hineinzugehen. Im Gespräch mit Tyson macht der Jugendliche deutlich, dass er es ernst meint – und muss sich zunächst einige sehr klare Worte anhören.

Der Boxer erinnert ihn daran, dass Ehe in seiner Familie als endgültiges, lebenslanges Versprechen gilt und erklärt: "Wenn du in die Kirche gehst und 'Ja' sagst, kann kein Papier und keine Regierung euch trennen, denn was Gott zusammenfügt, kann niemals getrennt werden." Erst als Noah versichert, er sei sich "eine Million Prozent" sicher, gibt Tyson seinen Segen, um dann gemeinsam mit ihm zur Party zu fahren, wo Venezuela den Antrag überglücklich annimmt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Venezuela ihren heutigen Verlobten auf Instagram öffentlich vorgestellt und dort verliebte Schnappschüsse, etwa von einem gemeinsamen Besuch bei Ascot Races, geteilt.

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Instagram / venezuelafuryofficial Venezuela Fury, Tochter von Tyson Fury

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Instagram / venezuelafuryofficial Venezuela und Mama Paris Fury bei dem JGA der 16-Jährigen

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Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025