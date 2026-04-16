Tyson Furys Geständnisse über Depression erschütterten Paris

In der Netflix-Show "At Home With The Furys" hat Boxweltmeister Tyson Fury (37) seiner Frau Paris ein erschütterndes Geständnis gemacht: Siege hätten ihm über seine gesamte Karriere hinweg schlichtweg nichts bedeutet. Während eines offenen und emotionalen Gesprächs vor laufenden Kameras erklärte der Sportler, er habe jahrelang keinerlei Gefühle verspürt – und habe sogar den seltenen Moment einer Niederlage genossen, weil er ihm endlich wieder etwas zu fühlen gab. Paris reagierte auf diese Worte ihres Mannes sichtlich erschüttert und sagte laut Mirror besorgt: "Du machst mir Angst, wenn du so redest. Du bist nicht richtig im Kopf. Wenn du all dieses dunkle Zeug redest, mag ich das nicht."

Tyson sprach dabei konkret über seine Niederlage gegen Oleksandr Usyk (39), die ihn tief getroffen habe – und genau darin etwas Wertvolles sehe. "Wenn ich diese Kämpfe gewonnen hätte, wäre es bedeutungslos für mich gewesen. Weil ich sie nicht gewann, spürte ich etwas, das ich jetzt als ein wunderschönes Gefühl bezeichnen kann", sagte er. Für Paris riefen diese Aussagen düstere Erinnerungen wach. Sie beschrieb die Krise ihres Mannes aus dem Jahr 2016: "Es erinnert mich an 2016, als er nicht trainieren oder Sport treiben oder am Leben teilhaben wollte – er fragte, was der Sinn des Lebens sei, wozu er leben solle, wozu das alles gut sei. Alkoholismus und Drogenkonsum und er kam nach Hause und weinte." Tyson versicherte ihr jedoch, dass er sich heute nicht in einer Depression befinde: "Ich bin in der Lage zu heilen. Ich bin nicht depressiv. Ich muss Oleksandr dafür danken."

Tyson und Paris sind seit 2008 verheiratet und haben gemeinsam sieben Kinder. Der Boxer hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach offen über seine psychischen Probleme gesprochen und gilt als eine der bekanntesten Stimmen im Profi-Sport, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht. Seine Frau Paris stand ihm dabei stets zur Seite – auch wenn sie selbst immer wieder betont hat, wie belastend diese Phasen für sie als Familie waren.

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Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

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Getty Images Tyson Fury, Boxer

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Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury mit ihren sieben gemeinsamen Kids