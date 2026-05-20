"Survivor Griechenland": Kandidat verliert Teil seines Beins

Bei den Dreharbeiten zur Realityshow "Survivor Griechenland" hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Kandidat Stavros Floros verlor dabei einen Teil seines linken Beins. Der 21-Jährige nutzte eine Drehpause, um in der Nähe der Insel Saona in der Dominikanischen Republik speerfischen zu gehen – mit fatalen Folgen. Laut offiziellen Behördenangaben und der Produktionsfirma AcunMedya tauchte er ohne eine sichtbare Signalboje in einem Gewässer ab, das regelmäßig von Ausflugsbooten befahren wird - das berichtet das Magazin 20 Minuten. Ein Touristenboot übersah den Taucher und erfasste ihn mit dem Propeller des Außenbordmotors. Stavros erlitt massive Verletzungen an beiden Beinen und musste teilamputiert werden, zudem wurde sein rechter Knöchel schwer verletzt.

Nach einer Notoperation befindet sich der Kandidat laut AcunMedya inzwischen außer Lebensgefahr. Sein Zustand sei ernst, aber stabil. Stavros selbst hat sich bereits in einem Instagram-Video bei seiner Community gemeldet: "Danke für die ganze Liebe, die ich bekomme. Das hat mir ein Lächeln geschenkt", sagte er. Derzeit wird eine Verlegung in eine Spezialklinik in den USA geprüft, wo er weitere Operationen und Rehabilitation erhalten könnte. Die Hafenbehörden haben inzwischen eine Untersuchung gegen den Kapitän des Touristenbootes eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls vollständig aufzuklären. Der griechische Sender SKAI, der die Show ausstrahlt, hat die Produktion gestoppt und "Survivor Griechenland" bis auf Weiteres aus dem Programm genommen.

Das internationale "Survivor"-Franchise sorgt immer wieder für Schlagzeilen – auch in Deutschland läuft aktuell eine von AcunMedya produzierte Staffel. Dort stellen sich verschiedenste Realitybekanntheiten wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin Lisa Mieschke dem harten Insel-Experiment und berichten offen darüber, wie sehr sie sich auf die körperlichen und mentalen Herausforderungen der Show vorbereiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / stavrosflo "Survivor Griechenland"-Teilnehmer Stavros Floros, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stavrosflo "Survivor Griechenland"-Teilnehmer Stavros Floros im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, TV-Bekanntheit

Anzeige