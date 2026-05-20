Kylie Minogue reflektiert ihre damalige Brustkrebserkrankung

Rund 20 Jahre nach ihrer Brustkrebsdiagnose spricht Kylie Minogue (57) erneut offen über die damalige Erkrankung. In einem Interview mit BBC London beschrieb die 57-jährige australische Sängerin den Moment, als sie 2005 von ihrer Diagnose erfuhr: "Wo soll ich überhaupt anfangen? Schock. Man versucht, etwas zu verstehen, worüber man noch nie nachgedacht hat. Es ist ein Crashkurs." Obwohl sie 2006 für krebsfrei erklärt wurde, hat die Erfahrung sie bis heute nicht losgelassen. "Es ist sehr tief und weitreichend und es ist heute noch in vielerlei Hinsicht mit mir", so die Musikerin. Weitere Einblicke in ihre Krebsgeschichte gibt sie in ihrer neuen Netflix-Dokumentarserie "Kylie", die ab dem 20. Mai zu sehen ist.

Bereits in der Vergangenheit sprach Kylie offen darüber, wie stark die Diagnose ihr Leben und ihre Sichtweise verändert hat. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sie sich im Jahr 2020 daran, wie die Welt nach der Diagnose plötzlich aus den Fugen geraten schien: "Es ist, als wäre die Erde von ihrer Achse gerutscht. Man sieht alles anders." Auch der Umgang mit Musik habe ihr geholfen, das Erlebte zu verarbeiten. "Ich singe, um alles zu verarbeiten, glaube ich. Ich schreibe, um zu verarbeiten. Ich trete auf, um zu verarbeiten", erklärte sie gegenüber CBS News.

Dass auch ihre Schwester Dannii Minogue (54) damals in großer Sorge war, hatte diese bereits im emotionalen Trailer zur Netflix-Doku deutlich gemacht. Kylie hatte die Diagnose zunächst noch privat gehalten – und schilderte, wie surreal dieser Zustand war: Sie sei gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem damaligen Freund in einem Café gewesen, während die Welt noch nichts von ihrer Erkrankung wusste. Der Moment, in dem der Kellner ganz unbefangen fragte, wie es ihnen gehe, sei ihr geblieben. "Man weiß wirklich nicht, was jemand anderes gerade durchmacht", so Kylie.

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Getty Images Kylie Minogue bei der Echo-Verleihung 2018

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Getty Images Kylie Minogue, September 2023

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