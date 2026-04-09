Weitere Kids? Tyson Fury prahlt mit "florierendem" Sexleben

Tyson Fury (37) hat in der zweiten Staffel seiner Netflix-Realityshow "At Home With The Furys" über sein Liebesleben mit Ehefrau Paris geplaudert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der Boxer verriet, dass er und Paris mindestens vier bis fünf Mal pro Woche Sex haben. "Mein Liebesleben floriert", erklärte Tyson in der Serie. Er schwärmte: "Paris ist diese Frau, die durch dick und dünn geht. Sie ist seit fast 20 Jahren meine Ehefrau. Ist sie die glücklichste Frau auf Erden? Zu hundert Prozent." Die beiden sind seit 18 Jahren verheiratet und haben bereits sieben gemeinsame Kinder.

Doch damit nicht genug: Tyson gab außerdem bekannt, dass das Paar plant, noch mehr Nachwuchs zu bekommen. "Wir könnten noch ein Kind bekommen, Nummer acht. Nur um zu sehen, ob ich es noch drauf habe", sagte er. Insgesamt wünscht sich der Sportler zehn Kinder. "Es sollten immer zehn werden", betonte er. Zusammen mit Paris zieht Tyson die Kinder Venezuela, Prince John James, Prince Tyson II, Valencia, Prince Adonis Amaziah, Athena und Prince Rico Paris groß. Die Familie gewährt in ihrer Netflix-Show Einblicke in ihren Alltag.

Zuletzt stand Tochter Venezuela im Mittelpunkt. Die 16-Jährige bereitet sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor und feierte jüngst eine üppige Junggesellinnenabschiedsparty im Morecambe Football Club. Paris dokumentierte das royale Thema der Feier auf Instagram und zeigte sich in einem funkelnden weißen asymmetrischen Kleid, das sie mit silbernen High Heels und einer pastellgelben Chanel-Tasche kombinierte. "Stolzer Mutter-Moment", schrieb sie zu einem Foto ihrer Tochter in einer goldenen Robe vor einem großen "Bride"-Schriftzug.

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Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury, Ehepaar

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Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury mit ihren sieben gemeinsamen Kids

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Instagram / venezuelafuryofficial Venezuela und Mama Paris Fury bei dem JGA der 16-Jährigen

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