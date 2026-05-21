Anders als im Buch: Diese Änderung ärgert "Off Campus"-Fans

Die Serienadaption von Elle Kennedys beliebter "Off Campus"-Reihe feiert seit dem 13. Mai bei Prime Video ihren Erfolg – und die erste Staffel der College-Romanze kommt bei Kritikern ausgesprochen gut an. Auf Rotten Tomatoes sahnt die Show einen Score von 94 Prozent ab. Doch während die Presse begeistert ist, machen sich unter den langjährigen Buchfans auch gemischte Gefühle breit. Ein bestimmter Plot-Punkt sorgt in der Community besonders für Aufregung: die sogenannte "Hands-off-Regel". Im Buch verbreitet Protagonist Garrett nach der Trennung eigenmächtig das Verbot, dass Hannah für alle Männer auf dem Campus tabu sei. In der Serie dagegen distanziert er sich von dieser Aktion und macht seiner Ex-Freundin gegenüber klar, dass sie daten könne, wen sie wolle.

Für viele Fans ist das eine Änderung, die zu weit geht. "Der Garrett aus dem Buch würde so etwas niemals sagen", schreibt eine Userin in einem TikTok-Video und betont, wie "wütend" sie über die Abwandlung der Szene sei. Eine andere Person kommentiert: "Sie haben so viele Dinge geändert, dass die Figuren zu ganz anderen Menschen wurden. Es war nicht furchtbar, aber dennoch ein Reinfall." Showrunnerin Louisa Levy verteidigte die Entscheidung allerdings im Interview mit dem Magazin People. Die Änderung der "Hands-off-Regel" sei auch eine direkte Folge einer anderen Abweichung von der Buchvorlage: In der Serie ist es Garrett, der die Trennung einleitet – und nicht, wie im Original, Hannah. "Wenn Garrett die Trennung herbeiführt, ist es problematisch, wenn er dann auch noch diese Regel verbreitet, auf eine Art und Weise, die es im Buch nicht war", erklärte sie.

Die Showrunnerin betonte zudem, dass Garretts Verhalten aus dem Buch schlicht nicht mehr zeitgemäß sei. Die Bücher seien vor über zehn Jahren erschienen – die Welt habe sich seitdem verändert. Auch manche Zuschauer sehen das so: "Dieser Mist ist extrem toxisch und ein absoluter Dealbreaker", schreibt eine Person auf TikTok. Die "Off Campus"-Romanreihe von Elle Kennedy ist seit ihrer Veröffentlichung zu einem weltweiten Phänomen geworden und genießt vor allem unter jungen Lesern Kultstatus.

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Im "Hands-off"-Streit: Auf wessen Seite steht ihr? Team Serie/Louisa Levy – die Regel ist überholt und unromantisch. Team Buch – Garrett würde das nie sagen und genau das macht ihn aus. Ergebnis anzeigen