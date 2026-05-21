Diesen GNTM-Boy sieht Kilian Kerner jetzt schon als Gewinner

Das Halbfinale der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel steht kurz bevor – und damit auch die entscheidende Frage: Wer zieht ins Finale ein? Noch acht Kandidaten kämpfen heute Abend um einen der begehrten Finalplätze. Modedesigner Kilian Kerner (47) hat gegenüber ProSieben jetzt exklusiv verraten, wen er in dieser Staffel ganz vorne sieht. Sein klarer Tipp: Kandidat Ibo. "Ganz sicher bin ich mir bei Ibo. Er wird meiner Meinung nach auf jeden Fall ins Finale einziehen", so der Berliner Designer. Und legt nach: "Ibo hat für mich die größte Chance aufs Finale – und auch auf den Sieg."

Doch Ibo ist nicht der Einzige, den Kilian als Favorit sieht. Auch Aurélie zählt für ihn klar dazu – die 21-jährige Flugbegleiterin aus Pulheim liefere "immer ab" und bringe damit ebenfalls großes Titelpotenzial mit. Etwas kritischer schaut der Designer auf Anna: Zwar sei die 22-Jährige "für den deutschen Markt sehr gut geeignet", doch ihre schwankenden Leistungen könnten ihr kurz vor dem Ziel noch zum Verhängnis werden. Neben den Siegchancen richtet Kilian seinen Blick auch auf die Zeit nach der Show. Bei Ibo sieht er großes Potenzial im kommerziellen und sportlichen Bereich, Luis bescheinigt er "das absolute High-Fashion-Gesicht", und Anna verortet er klar im Werbesegment – den Laufsteg sehe er bei ihr nicht.

Kilian selbst wird das große Finale live mitverfolgen – der Designer freut sich darauf, den Abschluss der Staffel im Berliner Zoo Palast zu feiern. Er freue sich "auf alle und auch auf den ganzen Abend", erklärt er im ProSieben-Interview: "Es wird ein würdiger Abschluss der Staffel." Der Designer ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Modewelt und hat sich als feste Größe in Berlin etabliert. Das Finale von "Germany's Next Topmodel" nächste Woche wird zeigen, ob seine Einschätzungen zutreffen.

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