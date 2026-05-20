"Off Campus" in 49 Ländern auf Platz 1 der Streamingcharts

Die neue Amazon-Serie "Off Campus" ist ein echter Charterfolg: In satten 49 Ländern hat die College-Romanze den ersten Platz auf Amazon Prime Video erobert, wie aus Daten von Flixpatrol hervorgeht. Auch in Deutschland führt sie derzeit die Streamingcharts an und lässt damit prominente Konkurrenz wie LOL: Last One Laughing und "The Boys" hinter sich. Die Serie ist seit dem 13. Mai 2026 mit allen acht Episoden verfügbar.

Worum geht’s? Hannah (Ella Bright) schwärmt an der Uni für Justin (Josh Heuston) – doch der Musiker nimmt sie kaum wahr. Um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, fasst sie einen ungewöhnlichen Plan: Ausgerechnet mit Campus-Frauenheld und Eishockey-Ass Garrett Graham (Belmont Cameli) soll eine Scheinbeziehung her, die Justin eifersüchtig machen soll. Der Mix aus College-Romanze und hitzigen Sportduellen treibt die Story voran – und wie so oft kommt alles anders als gedacht.

"Off Campus" basiert auf einer Buchreihe von Elle Kennedy und setzt ganz auf die Erfolgsformel aus knisternder College-Romantik, sportlichem Konkurrenzkampf und emotionalen Verwicklungen, die schon Reihen wie Maxton Hall oder die Eishockey-Lovestory "Heated Rivalry" so beliebt gemacht haben. Prime Video zeigt dabei großes Vertrauen in das Briar-Universum rund um Hannah und Garrett: Wie Forbes berichtet, ist eine zweite Staffel bereits offiziell bestätigt.

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

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