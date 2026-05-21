Haben Palina und Julian Claßen schon einen Namen fürs Baby?

Baby-Talk bei Palina und Julian Claßen (33)! In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gibt Palina einen offenen Einblick in die Namenssuche für ihr erstes Kind. Ein Fan fragt sie direkt: "Habt ihr bereits einen Namen für euer Kind?" Die Influencerin zeigt, wohin ihre Favoriten tendieren. Sie erklärt: "Ich finde so außergewöhnliche Namen voll cool, wie z.B. Phoenix." Fest steht aber auch: Ganz einig sind sich die werdenden Eltern offenbar noch nicht. Denn die Influencerin räumt ein, dass ihr Partner Julian einen anderen Geschmack hat: "Aber das wäre jetzt nicht Julians erste Wahl."

Für Palina ist es der erste Nachwuchs, Julian ist bereits Vater von zwei Kindern aus seiner früheren Beziehung mit Ex-Ehefrau Bianca Heinicke (33). Seine Kids heißen Lio Claßen (7) und Emily Claßen (6). Ob die zwei Kleinen auch in die Namensfindung eingebunden sind? Zumindest waren sie dabei, als das Paar das Geschlecht ihres Geschwisterchens in spe enthüllte: Die Jubelrufe darüber, dass sie einen Bruder bekommen, waren im Hintergrund von Palina und Julians herzlichem Gender-Reveal-Video zu hören.

Wie sehr Palina den YouTuber als Papa in spe ihres Babys und als Partner schätzt, machte sie erst vor wenigen Tagen am Vatertag deutlich. Auf Social Media widmete sie Julian eine emotionale Liebesbotschaft und wurde sehr persönlich: "Ich habe viele Väter gesehen und du weißt, ich habe einen besonderen Blick darauf, da es bei mir nicht so rund lief, und ich war sehr gerührt." Sie hat unter anderem Gewalt in der Vergangenheit erlebt, doch Julian hat ihr gezeigt, dass es auch anders geht: "Und ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so liebevoll mit seinen Kindern umgeht. Dadurch hast du mein inneres Kind auch ein bisschen geheilt und dafür bin ich dir so dankbar."

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

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Instagram / julienco_ Julian und Palina bei ihrem Gender-Reveal, Mai 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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