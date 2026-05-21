Stirnkuss: "Prominent getrennt"-Josh flirtet mit Vanessa

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt sorgt Vanessa Nwattu (26) für reichlich Gesprächsstoff. Nachdem sie Mitstreiterin Vivien in einem Streit mit deren Ex Mou in Schutz genommen hatte, zieht Teilnehmer Josh sie zur Seite – und macht ihr ein unerwartetes Kompliment. "Du siehst sogar gut aus, wenn du sauer bist. Ich habe ein bisschen einen Crush bekommen", gesteht er ihr. Vanessa wirkt von dem Annäherungsversuch sichtlich geschmeichelt. Die beiden verbringen die Zeit gemeinsam beim Kochen und Lachen – und wecken damit die Aufmerksamkeit von Vanessas Ex Aleks (35).

Aleks bemerkt die Chemie zwischen den beiden sofort und kommentiert im Einzelinterview: "Die lachen viel zusammen, die kochen zusammen. Die haben auf jeden Fall einen guten Vibe. Wenn da Interesse da sein sollte, soll er sie außerhalb weiter kennenlernen, aber nicht vor meinen Augen." Als Josh Vanessa abends einen Kuss auf die Stirn gibt – und Aleks direkt dabei ist – eskaliert die Situation. Aleks verweigert Josh den Handschlag und nennt ihn "respektlos". Am nächsten Morgen sucht er das Gespräch mit Josh und macht deutlich, wie viel ihm Vanessa bedeutet: "Ich war mit ihr fast verheiratet, ich wollte mit ihr Kinder. Das ist keine Dahergelaufene für mich." Josh hingegen interpretiert Aleks' Reaktion im Interview ganz anders: "Der maskuline Mann ist nicht ganz ehrlich. Wahrscheinlich hat er noch was für sie übrig."

Beim anschließenden Spiel, bei dem die Kandidaten mit grüner oder roter Flagge abstimmen müssen, heben sowohl Vanessa als auch Josh bei der Aussage "Ich habe schon darüber nachgedacht, jemanden in dieser Runde zu küssen" die grüne Flagge. Vanessa rudert danach zurück und erklärt, sie habe damit lediglich den Stirnkuss gemeint. Gegenüber ihrer Mitstreiterin Vanessa Brahimi spielt sie Joshs Annäherungsversuche ohnehin herunter und meint, das habe bei ihm nichts zu bedeuten – er mache das bei jeder. Besonders brisant: In der vorigen Folge hatte Vanessa noch von ihrem neuen Partner geschwärmt.

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RTL Vanessa Nwattu und Josh bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit