Kurz vor dem Finale: Dieser Allstar muss KDRS-Sala verlassen

Kurz vor dem großen Finale von Kampf der RealityAllstars geht es in der neuen Folge in der Stunde der Wahrheit ordentlich zur Sache: Gino Bormann (38) und Georgina Fleur (36) kassieren in der Sala die meisten Stimmen ihrer Mitstreiter und müssen um ihren Platz im Starstrand bangen. Wie bei RTLZWEI zu sehen ist, landet die Entscheidung schließlich bei Cosimo Citiolo (44). Der Realitystar, der zuletzt für einen Nacktskandal sorgte, bekommt als Machtinhaber das letzte Wort und soll bestimmen, welcher der beiden Allstars weitermachen darf. Im Raum der Chefin verfolgen Gino und Georgina auf einem Tablet, wie die übrigen Kandidaten hitzig darüber diskutieren, wer bleiben soll. Am Ende fällt Cosimos Wahl auf Gino, der damit in die Sala zurückkehren darf, während Georgina ihren Platz räumen muss.

Für Cosimo ist es eine Entscheidung mit Zündstoff. Der Sänger macht im Gespräch mit RTLZWEI klar, dass er vor allem an das Klima in der Sala denkt: "Ich habe keinen Bock auf Stress mit den anderen. Wenn ich dich zurückhole, habe ich Stress mit den anderen." Taktisch hätte er zwar lieber Georgina zurückgeholt, doch genau das lässt er bleiben. Die Influencerin kämpft nach dem Rauswurf mit den Tränen und erklärt im Einzelinterview, dass sie die Entscheidung als unfair empfindet. Gino hingegen kann sein Glück kaum fassen und jubelt über seine zweite Chance. In der Sala bleibt die Stimmung angespannt: Sam Dylan (35) glaubt zunächst nicht so recht daran, dass Georgina wirklich weg ist, während andere Kandidaten fassungslos auf Cosimos Wahl reagieren.

Vor allem Elsa Latifaj und Kader Loth (53) gehen auf Konfrontationskurs mit Cosimo. Die beiden Realitystars können nicht nachvollziehen, warum der Machtinhaber gegen Georgina und für Gino gestimmt hat, und geraten in der Sala lautstark aneinander. Elsa macht ihrem Ärger deutlich Luft und poltert: "Cosimo ist für mich ein Verräter." Für Georgina ist es bereits die zweite bittere Wendung innerhalb kurzer Zeit: Zuvor war sie schon in die Kritik geraten, als sie in einer früheren Stunde der Wahrheit nicht an der Seite von Emmy Russ (27) blieb und gegen ihre damalige Verbündete stimmte. Während Emmy damals ihre Koffer packen musste, ist es nun Georgina selbst, die den Allstars-Traum kurz vor dem Finale begraben muss – und ihre Mitbewohner müssen sich neu sortieren, bevor es in die letzte Runde am Starstrand geht.

"Kampf der RealityAllstars“ mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+."

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RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der RealityAllstars" 2026

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"Kampf der RealityAllstars, RTL II "Kampf der RealityAllstars“ mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+."

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"Kampf der RealityAllstars, RTL II Cosimo schmeißt Georgina raus