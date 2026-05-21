Ehemalige Mitstreiter senden süße Grüße an GNTM-Top-Acht

Emotionale Momente bei Germany's Next Topmodel: Die acht verbliebenen Kandidaten der 21. Staffel haben in der aktuellen Folge eine besondere Überraschung erhalten. Kurz vor dem Finale schickten ihre bereits ausgeschiedenen Mitstreiter herzliche Video-Botschaften, die für feuchte Augen und echte Gänsehautmomente sorgten. So schwärmte Marlene gegenüber Aurélie: "Ich weiß noch ganz genau, dass du für mich von Anfang an die schönste Frau auf Erden warst." Yuna, Nana und Merret schlossen sich an und versicherten, täglich an sie zu denken und daran zu glauben, dass sie die Show und das bevorstehende Finale weiterhin rocken wird.

Doch nicht nur Aurélie wurde auf diese Weise bestärkt. Anna erhielt liebevolle Worte von Lara, inklusive eines virtuellen Schmatzers und jeder Menge Glückwünsche. Yanneck drückte für Luis beide Daumen so fest er konnte, und Boureima richtete sich mit einer eindeutigen Botschaft an Ibo: "Ganz ehrlich, du hast es verdient, Germany's Next Topmodel zu werden. Ich glaube wirklich, dass du, wenn du weiter so zielstrebig bist, weiter so Gas gibst, dass du das Ding einfach rockst." Dilara freute sich derweil für Daphne – sie kann sich die Halbfinalistin schon ganz genau auf dem Cover der Harper's Bazaar vorstellen. Godfrey bekam von Jill die Worte mitgegeben, im Finale nicht gegen die anderen, sondern gegen sich selbst zu kämpfen. Anika wurde mit einem süßen Video von Antonia überrascht: Sie soll sich und ihre Träume niemals aufgeben.

Den wohl bewegendsten Moment erlebte allerdings Tony: "Ich hoffe, dass du weißt, dass du ganz viele Menschen, darunter auch mich, wirklich jeden Tag inspirierst. Du hast Einschränkungen, du bist gehörlos, aber trotzdem hast du eine innere unfassbare Stärke. Du hattest auch deine Rückschläge bei GNTM, aber bist immer wieder aufgestanden und hast so abgeliefert", lobt Ex-Kandidatin Julia. Die Journalistin und der Sportler sind in der Staffel zu echten Bezugspersonen füreinander geworden. Mit ihren Worten rührt Julia Tony zu Tränen.

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ProSieben/Max Montgomery Tony, Aurélie und Ibo im GNTM-Halbfinale

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Tony

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Instagram / tonyeberhardt Julia und Tony, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten von Staffel 21

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