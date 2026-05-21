Top acht: Das GNTM Harper's-Bazaar-Cover-Shooting steht an

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel stand für die verbliebenen acht Kandidaten ein ganz besonderes Shooting auf dem Programm: das traditionelle Harper's-Bazaar-Shooting in der Wüste. Chefredakteurin Kerstin Schneider war zum bereits neunten Mal dabei, um die Models vor der Kamera zu beobachten. Wer am Ende der Staffel gewinnt, darf das begehrte Cover des Modemagazins zieren – entsprechend groß war der Druck. High Fashion trifft auf edgy Wüstenatmosphäre: Die Kandidaten und Kandidatinnen präsentierten Looks von Luxusmarken wie Gucci und Dolce & Gabbana. Für einige der Teilnehmer wurde der Moment so emotional, dass die Tränen flossen.

Tony war der erste, der vor die Kamera trat, lieferte eine starke Leistung ab und wurde in höchsten Tönen gelobt – doch am Ende war er laut Kerstin bei den Männern leider der Schwächste des Tages, da es ihm im weiteren Verlauf des Shootings etwas schwerer fiel. Trotzdem kamen auch ihm vor Freude die Tränen. Ibo wirkte vor der Kamera nahezu königlich, während Godfrey in Dolce & Gabbana als besonders fotogen gelobt wurde und das Shooting als Schnellster aller männlichen Kandidaten absolvierte – auch ihn übermannten die Gefühle. Kerstin sah bei den Männern Luis ganz vorn: "Oh, der sieht aber gut aus. Der hat schon ein starkes Gesicht", schwärmte die Chefredakteurin. Heidi Klum (52) schloss sich an und sprach ihm ein "richtiges Modelface" zu. Bei den Frauen glänzten Aurélie mit strahlenden Augen und Daphne mit ihrer ruhigen, ernsthaften Seite am meisten. Heidi zeigte sich von Aurélie so begeistert, dass sie schwärmte: "Ich liebe es. Ich kann es mir vorstellen auf dem Titelbild." Anika präsentierte sich in Gucci mit Federboa auf dem Kopf, Anna trat ebenfalls in Dolce & Gabbana an. Beide Kandidatinnen brauchten laut Kerstin etwas mehr Unterstützung als ihre Mitstreiterinnen.

Das Cover, das die Gewinnerinnen und Gewinner der aktuellen Staffel schmücken wird, ist längst Gesprächsthema unter den Fans der Show. Ein Instagram-Post von ProSieben hatte zuletzt für Aufruhr gesorgt: Auf der offiziellen Seite der Castingshow waren zwei Magazin-Cover zu sehen, auf denen lediglich Silhouetten der diesjährigen Sieger zu erkennen waren – begleitet vom Hinweis, dass die Gewinner jeweils das Cover der deutschen Harper's Bazaar sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro erhalten. Im Kommentarbereich überschlugen sich daraufhin die Spekulationen der Community.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Kerstin Schneider mit Fotografen am Set von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Anika beim Shooting für Harper's Bazaar

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Louis beim Shooting für Harper's Bazaar

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