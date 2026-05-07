Filmdreh und 63-Meter-Walk: Für dieses GNTM-Model ist es aus

Große Nervenprobe bei Germany's Next Topmodel: In der aktuellen Folge müssen die nur noch zehn verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten einen 63 Meter langen Laufsteg aus Gitterrosten meistern – auf High Heels und unter den wachsamen Augen von Heidi Klum (52). Die Idee zu diesem wackeligen Catwalk lieferte Leni Klum (22) nach einer Reise mit ihrer Mama nach Paris. Als Gastjuroren sind Model und Schauspieler Elias Becker (26) sowie Filmkostümdesignerin Mona May dabei, später stößt Serienstar Lisa Rinna (62) für ein Schauspieltraining hinzu. Gedreht wird am Set von Desperate Housewives – und am Ende fließen Tränen: Marlene muss die Show verlassen. Zuvor sorgt der Parcours dafür, dass selbst Routiniers kurz ins Straucheln geraten und Neulinge überraschen.

Beim Gitter-Walk gilt die Devise: den Absatz oben lassen, damit niemand stecken bleibt. Elias lobt Aurélie schon beim Probenlauf und bleibt auch nach ihrem Auftritt dabei: Für ihn liefert sie den stärksten Walk. Ibo überzeugt eigentlich – läuft aber eine Runde zu viel und verlässt versehentlich den vorgesehenen Platz. "Solche Fehler dürft ihr euch nicht mehr erlauben", mahnt Heidi in der ProSieben-Show. Elias ergänzt, dass so eine Panne eine Show "ruiniert". Dann die zweite Aufgabe: Schauspiel. In Duellen treten an – Louis gegen Marlene, Anna gegen Godfrey, Alexavius gegen Daphne, Ibo gegen Aurélie sowie Anika gegen Toni. Louis setzt sich durch, Marlene wackelt. Anna ist safe, Godfrey muss zittern. Bei Alexavius und Daphne geht der Text verloren, beide wackeln. Ibo wackelt, Aurélie ist weiter. Anika und Toni spielen sich in einen Flow; Lisa lobt in der Sendung, sie hätten die Szene "gelebt". In der Entscheidung heißt es schließlich Abschied nehmen: Marlene schafft es diese Woche nicht.

Hinter den Kulissen gibt es einige persönliche Momente. Alexavius zeigt erneut sein Alter Ego Axel, das er bereits beim Basketball-Shooting präsentierte, und interpretiert den Look im Grunge-Stil – bewusst lässig statt elegant. Die Outfits greifen das Kultfeeling von "Clueless" auf, wofür Mona als Kostümexpertin ein waches Auge hat. Die Schauspiel-Etappe bringt Teams näher zusammen: Anna ist positiv überrascht von Godfrey als Partner und hebt seine Hilfsbereitschaft hervor. Nach dem Aus für Marlene wird deutlich, wie eng die Gruppe bereits zusammengewachsen ist. Auch Aurélie, Daphne und Alexavius kämpfen mit den Tränen, als klar wird, dass die Wege sich vorerst trennen.

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ProSieben/Max Montgomery Anna, Alexavius, Anika, Ibo, Aurélie, Godfrey, Marlene, Tony, Daphne und Luis beim GNTM-Walk

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ProSieben/Max Montgomery Mona May, Heidi Klum und Elias Becker bei GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Kandidaten Marlene und Luis beim GNTM-Filmdreh

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