"Freundschaft verkauft": Yvonne Woelke stinksauer auf Eric

Yvonne Woelke (46) ist richtig sauer auf ihren vermeintlichen guten Freund Eric Sindermann (37). Der Realitystar hatte gegenüber Bild öffentlich behauptet, im Dezember vergangenen Jahres intim mit ihr gewesen zu sein – und das zu einer Zeit, als Yvonne noch in einer Beziehung mit Peter Klein (59) war. Yvonne widerspricht diesen Aussagen nun im Podcast "Blitzlichtgewitter" entschieden: "Ich habe keine Ahnung. Aber er sitzt da in Dubai, ich hier in Deutschland und kriege hier den ganzen Scheiß ab, wo ich denke, da war nichts. Da ist auch nichts und da wird auch nie was sein." Klare Worte – und auch für Eric persönlich hat die 46-Jährige keine netten Worte übrig: "Ich glaube, der verkauft auch seine eigene Mutter. Ganz ehrlich? Ich meine, der hat eine gute Freundschaft verkauft und das macht man einfach nicht."

Eric bleibt jedoch bei seiner Version der Ereignisse. Er erklärte, er und Yvonne hätten sich "definitiv mehr als nur gut verstanden", und zeigte sich enttäuscht darüber, dass sie alles abstreite. Zudem soll er aktuell wegen einer Panikattacke und Kreislaufproblemen in ärztlicher Behandlung sein. Pikant: In der Vergangenheit hatten Eric und Yvonne immer wieder gemeinsame Fotos und Instagram-Stories geteilt – damals hieß es stets, die Freundschaft sei rein platonisch. Eric selbst hatte sogar einmal öffentlich klargestellt, dass Yvonne nicht bei ihm geschlafen habe und Peter sich keine Sorgen machen müsse.

Dass genau diese Sorgen schon länger ein Thema zwischen Peter und Yvonne waren, ist kein Geheimnis. Laut Bild soll Peters Eifersucht auf Eric sogar mitverantwortlich für die Trennung des Paares Anfang Mai nach knapp drei Jahren Beziehung gewesen sein. Yvonne hingegen bezeichnete diese Eifersucht als absolut unberechtigt. Peter selbst hatte Erics Verhalten bereits öffentlich scharf verurteilt und erklärt, es hinterlasse einen "bitteren Nachgeschmack". Trotz allem nimmt Peter seine Ex in der aktuellen Situation nun aber in Schutz – und macht deutlich, dass die Beziehung zu Yvonne für ihn ohnehin ein für alle Mal Geschichte ist.

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Collage: AEDT, Imago Yvonne Woelke und Eric Sindermann Collage

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Imago Eric Sindermann, September 2025

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025