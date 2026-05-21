Kesha feiert Sexualität: Neues Video und Freedom-Tour 2026

Kesha (39) meldet sich mit einem Knall zurück: Die Sängerin hat jetzt das Musikvideo zu ihrem brandneuen Song "Origami!" veröffentlicht und damit offiziell eine neue Ära eingeläutet. In einem offiziellen Statement beschreibt Kesha den Track als "eine Hommage an den Sex – egal wo und mit wem auch immer du ihn haben möchtest! Es geht darum, die Freiheit und die Selbstliebe anzunehmen, die wir alle verdienen." Der Clip wurde von Kesha selbst zusammen mit Brett Loudermilk und Zain Curtis inszeniert, die Choreografie stammt von Robbie Blue. Musikalisch bleibt der Song im elektronischen Pop verankert, während der Text explizit mit Metaphern von Falten, Formen und Nähe spielt.

Das Timing ist kein Zufall: Nur wenige Tage vor dem Start ihrer "Freedom Tour 2026" am 23. Mai in Chula Vista heizt die Musikerin ihren Fans mit der freizügigen, wilden Visualisierung so richtig ein. "Diesen Sommer holen wir uns unseren Körper, unsere Stimme und unsere Freude zurück. Wir haben überlebt. Jetzt dürfen wir frei sein. Lasst uns gemeinsam frei sein. Ich möchte wissen, wie sich Freiheit anfühlt – zusammen mit euch allen", so Kesha. Auf insgesamt 25 Dates durch Nordamerika ist die Band Chromeo mit dabei, dazu gesellen sich je nach Datum Sizzy Rocket, Meek und Erika Jayne als Special Guests. Kesha beschreibt die Tour als zutiefst persönliches Projekt: "Ich habe das Feuer durchlebt. Diese Tour dreht sich darum, was danach kommt. Freiheit bedeutet nicht nur, etwas hinter sich zu lassen – es geht darum zu entdecken, dass das, was man durchlebt hat, einen großartig zu dem gemacht hat, was man ist."

Privat hatte Kesha in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in schwierige Zeiten gegeben, etwa wenn es um vergangene Beziehungen ging. Im Podcast "Call Her Daddy" erzählte die Sängerin, wie sehr sie eine Trennung getroffen habe, bei der ein Expartner nach rund eineinhalb Jahren überraschend das Aus verkündete. Umso stärker stellt die Musikerin in ihrer neuen Ära nun Themen wie Selbstbestimmung, Körperbewusstsein und emotionale Unabhängigkeit in den Mittelpunkt. Und dabei verrät sie auch, dass sie nach einer kurzen polyamoren Beziehung eine weitreichende Entscheidung getroffen habe: "Ich lebe enthaltsam, weil ich auf meinen verdammten König warte. Es ist einfach Zeit für meinen König."

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Anthony Behar/Sipa USA / Action Press Kesha auf dem Empire State Building, April 2025

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Getty Images Kesha im Juli 2024

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Instagram / kesha Sängerin Kesha