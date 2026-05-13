"Immer wieder sonntags" verabschiedet sich mit Staraufgebot

Die Abschiedssaison von Immer wieder sonntags steht vor der Tür: Ab dem 31. Mai läuft die beliebte Musik- und Unterhaltungsshow ein letztes Mal im Ersten – und zwar mit einem echten Staraufgebot. In 13 Live-Sendungen aus dem Europa-Park in Rust treten über 130 Künstler auf. Den Auftakt machen am 31. Mai unter anderem Beatrice Egli (37), Andy Borg (65), Linda Hesse (38), Ramon Roselly (32) und Ronja Forcher (29). Moderator Stefan Mross (50) führt wie gewohnt durch die Show, die sonntags um 10 Uhr ausgestrahlt wird und auch in der ARD Mediathek abrufbar sein soll.

In den weiteren Ausgaben folgen dann noch viele weitere Stars, darunter Vanessa Mai (34), Ross Antony (51), Ella Endlich (41), die Höhner, die Kastelruther Spatzen sowie Eloy de Jong (53). Neben den musikalischen Auftritten gibt es auch in dieser Staffel wieder die Sommerhitparade, bei der 13 Kandidaten per Televoting gegeneinander antreten. Außerdem können junge Nachwuchstalente ihr Können am "roten Mikrofon" unter Beweis stellen. Unter dem Motto "Gerichte mit Geschichte" bereiten einige der prominenten Gäste in der Starküche außerdem persönlich bedeutsame Gerichte vor den Augen des Publikums zu. Den krönenden Abschluss der Sendung bildet am 6. September eine große Final-Show, bevor am 13. September ein Best-of die diesjährige Staffel abrundet.

Dass es die letzte Saison sein wird, wurde im vergangenen März bekannt gegeben. Der SWR und die ARD hatten sich aus finanziellen und strategischen Gründen dazu entschieden, das Format nach 2026 nicht weiterzuführen. Damit verabschiedet sich die Sendung nach jahrzehntelanger Geschichte vom Bildschirm. Europa-Park-Inhaber Roland Mack hatte das Aus der Traditionsshow damals kommentiert mit den Worten: "Wir bedauern sehr, dass eine so traditionsreiche und beim Publikum außerordentlich beliebte Sendung ab 2027 nicht mehr weitergeführt werden soll."

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust, August 2025

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IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

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IMAGO / pictureteam Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", August 2025