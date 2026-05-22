Ex von Prinzessin Beatrices Mann mit Epstein-Kumpel liiert?

Dara Huang, die Ex-Verlobte von Edoardo Mapelli Mozzi (42), dem Ehemann von Prinzessin Beatrice (37), sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Die amerikanische Architektin und Innendesignerin soll laut Daily Mail zuletzt häufiger in Begleitung von dem umstrittenen Filmregisseur Brett Ratner (57) aufgetaucht sein. Laut einem gemeinsamen Freund seien die beiden miteinander ausgegangen und gemeinsam auf Partys gesehen worden.

Dara selbst dementiert allerdings eine Romanze und betonte gegenüber der Daily Mail: "Wir sind nur Freunde." Auch über eine Begegnung, bei der die beiden zusammen gesichtet worden waren, gibt sie eine klare Erklärung: "Wir waren beide zu derselben Veranstaltung eingeladen. Wir sind nicht gemeinsam dorthin gegangen." Der 57-jährige Regisseur, bekannt vor allem durch seine "Rush Hour"-Actionfilmreihe und einen Film über die US-amerikanische First Lady Melania Trump (56), lehnte gegenüber der Zeitung jeden Kommentar ab. Ratner steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in der Kritik. Auf veröffentlichten Fotos aus den Epstein-Akten war er unter anderem gemeinsam mit Epstein und zwei jungen Frauen zu sehen. Ratner betonte jedoch, er habe "keine persönliche Beziehung" zu Epstein gehabt und ihn nur einmal getroffen.

Dara war einst mit Edoardo verlobt, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn namens Christopher hat, der unter dem Spitznamen "Wolfie" bekannt ist. Der Junge verbrachte bereits Weihnachten mit seiner Stiefmutter Beatrice und der königlichen Familie in Sandringham. Bekannt wurde Dara einem breiteren Publikum unter anderem durch die Realitysendung "Ladies Of London", die sie jedoch nach einem Eklat verließ – ein Mitglied der Sendung hatte sie damals mit einem beleidigenden Begriff bezeichnet.

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Instagram / dara_huang Dara Huang, Architektin

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Department of Justice Jeffrey Epstein und Brett Ratner auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Epstein-Verbindungen von Brett Ratner: Wie brisant findet ihr Daras Kontakt? Heikler Move – das Image-Risiko ist riesig. Man kann das trennen – Treffen heißt nicht Zustimmung. Ergebnis anzeigen