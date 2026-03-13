Prinzessin Beatrice: Stiefsohn-Mutter verlässt Realityshow

Dara Huang, die Mutter von Prinzessin Beatrices (37) Stiefsohn Wolfie, hat ihre Teilnahme an der Realityshow "Ladies of London: New Reign" bereits nach zwei Folgen beendet. Die Architektin, die den achtjährigen Christopher Woolf mit Beatrices Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) teilt, erklärte gegenüber ihren Castkolleginnen: "Ich glaube nicht, dass das etwas für mich ist." Ihr dramatischer Ausstieg erfolgte nach heftigen Spannungen bei einem Dinner in London. Dabei wurde die 42-Jährige nicht nur mit dem Gerücht konfrontiert, sie sei eine "Madame", sondern auch damit, dass sie hinter dem Rücken ihrer Freundin Myka Meier über diese gelästert haben soll.

Die Etikette-Expertin Myka Meier hatte Dara zunächst bei einer Teeparty gegen die "schreckliche" Anschuldigung verteidigt, eine Bordellbetreiberin zu sein. Doch bei einem Abendessen im The Ivy Asia in Mayfair eskalierte die Situation, als Model Missé Beqiri Dara vorwarf, Myka als "peinlich" und "geschmacklos" bezeichnet zu haben. Die Harvard-Absolventin bestritt die Vorwürfe zunächst und beteuerte: "Myka ist meine Schwester." Doch ein heißes Mikrofon entlarvte sie kurz darauf, als sie einem Produzenten gestand: "Ich habe diese Dinge gesagt." In einem Interview mit Decider verriet Myka später, dass sie und Dara "nicht mehr miteinander sprechen" und deutete an, dass Prinzessin Beatrice möglicherweise nicht glücklich über Daras Teilnahme an der Show gewesen sei.

Die Realityshow, die am 5. März auf Bravo startete, kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Beatrice und ihre jüngere Schwester Eugenie. Die Familie wird derzeit erneut von der Epstein-Affäre ihres Vaters Andrew überschattet, nachdem er wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet wurde. Beatrice teilt zwei Kinder mit Edoardo, den sie 2020 heiratete. Sie hat ihren Stiefsohn Christopher Woolf, den Edoardo mit Dara hat, in der Vergangenheit als ihr "Bonus"-Kind bezeichnet. Edoardo und Dara waren kurzzeitig verlobt, nachdem sie sich 2015 kennengelernt hatten, trennten sich aber 2018 – nur wenige Wochen bevor Gerüchte über eine Beziehung zwischen dem Immobilienentwickler und Beatrice aufkamen.

Instagram / dara_huang Dara Huang

Getty Images Prinzessin Beatrice von York

Getty Images Christopher Woolf, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Dezember 2024