So sieht der Stiefsohn von Prinzessin Beatrice (33) aus! Vor wenigen Wochen ist die Enkelin der Queen zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (38) durfte sie eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Für den Bauunternehmer ist es aber schon das zweite Kind: Aus seiner Beziehung mit der Architektin Dara Huang hat er einen Sohn, den fünfjährigen Christopher. Diesen haben sie aber lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Doch nun teilte Dara seltene Aufnahmen von dem Jungen.

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige eine Reihe von Fotos aus ihrem Dubai-Urlaub. Auf zwei davon ist auch Christopher, genannt Wolfie, zu sehen. Eins zeigt ihn auf einer Kamelstatue, das andere mit seiner Mutter in der Wüste. In der Bildunterschrift schwärmte Dara von der gesamten Reise in den höchsten Tönen: "Ich bin so glücklich, solche schnellen Trips machen zu können und Inspirationsschübe von Kultur und Natur zu bekommen."

Beatrice soll zu Wolfie ein gutes Verhältnis haben. Wie ein Insider vor knapp einem Jahr gegenüber The Telegraph verraten hatte, habe die gebürtige Londonerin sogar ein paar Bilder von ihm zu Hause aufgestellt. Damit wollte sie dem Kleinen etwas Gutes tun: "Er hat das Gefühl, zwei Familien zu haben, und sie verstehen sich gut."

Instagram / dara_huang Christopher Mapelli Mozzi und Dara Huang im November 2021

Instagram / dara_huang Dara Huang und Christopher Mapelli Mozzi im November 2021 in Dubai

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

