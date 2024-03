Edoardo Mapelli Mozzis Ex ist dankbar für Patchworkfamilie

Auch in royalen Kreisen gibt es Patchworkfamilien – so zum Beispiel bei Prinzessin Beatrice (35), der Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). Sie und ihr Gatte Edoardo Mapelli Mozzi haben eine gemeinsame Tochter. Der 40-Jährige hatte bereits ein Kind aus einer vorherigen Beziehung mit Dara Huang. Und wie die Architektin gegenüber Haper's Bazaar verrät, scheint sie über diese ausgeweiteten Familienverhältnisse ziemlich glücklich. Dass ihr Sohn Christopher Woolf "zwei Elternpaare hat, die versuchen, ihm auf beiden Seiten zu helfen", macht sie froh.

Das Wohl ihres Sohnes steht an erster Stelle, macht Dara deutlich. "Je mehr, desto besser", meint sie. "Ich habe das Glück, so positive Menschen um ihn herum zu haben, die ihn wirklich umarmen" – sie ist sich bewusst, dass es auch anders hätte laufen können. Sie befürwortet dieses geteilte Sorgerecht wohl aus tiefstem Herzen: "[Ich] verstehe Leute nicht, die sich scheiden lassen und dann ihre Kinder als Pfand behalten; das macht keinen Sinn." Es sei "eine Frage des Standpunktes" und es gehe darum, "ein glückliches Zuhause und einen glücklichen Lebensstil zu schaffen", betont die Ex von Edo im Interview.

Im Jahr 2022 verbrachte Woolf den ersten Weihnachtsfeiertag mit seinem Papa im Kreise des britischen Königshauses. Auf von People veröffentlichten Bildern sieht man den Jungen an Edos Hand auf dem Weg zum Gottesdienst in Sandringham. Bei der Platin-Jubiläumsfeier der Queen vor zwei Jahren hatte der Sohn von Dara und ihrem Ex sein Debüt bei den Royals.

Instagram / dara_huang Christopher Mapelli Mozzi und Dara Huang im November 2021

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi beim Royal Ascot im Juni 2022

