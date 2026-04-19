Für die Familie: AWZ-Riccardo Angelini legt Drehpause ein

Riccardo Angelini, bekannt als Matteo in der RTL-Daily Alles was zählt, verabschiedet sich vorerst vom Bildschirm. Seine Figur verlässt Essen – und damit tritt auch der Schauspieler selbst eine Auszeit vom Dreh an. Matteo ist seit Jahren eine der zentralen Figuren der Serie und hat die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Geschichte rund um Liebe, Familie und persönliche Krisen immer wieder bewegt. Zuletzt stand die Figur vor besonders turbulenten Zeiten: Die Beziehung zu Nathalie (gespielt von Amrei Haardt, 36) zerbrach, und als ob das nicht genug wäre, kehrte plötzlich seine totgeglaubte Frau Emma (Luisa Binger) nach Essen zurück. Ein emotionaler Ausnahmezustand, der Matteo sichtlich an seine Grenzen gebracht hat.

"Ich glaube, er hat noch kein konkretes Ziel. Er hat seine Rückzugsorte in Italien, wo er einfach mal abschalten kann. Wieder Kraft tanken, seine Gedanken strukturieren und er wird sich die Zeit nehmen, um eben dann wieder gestärkt, emotional und mental fit zurückzukommen", erklärte Riccardo über seine Figur bei RTL. Diese Auszeit ist also nicht als Abschied zu verstehen, sondern als eine Art innere Reise. Matteo geht, um sich selbst wiederzufinden – frei von den Anforderungen, die das Leben in Essen zuletzt an ihn gestellt hat. Für Riccardo selbst steht genau das Gegenteil an: Der Schauspieler ist am 4. Februar 2026 zum ersten Mal Vater geworden. Seine Tochter Alba Fiorella erblickte in Wien das Licht der Welt – der Heimatstadt seiner Ehefrau Laura Rauch. "Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich. Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein. Ich habe meine Frau unterstützt, wo es nur ging", erzählte Riccardo.

Für den Schauspieler ist die Drehpause damit kein Rückzug, sondern ein bewusstes Ankommen im neuen Lebensabschnitt. Er möchte diese frühe Zeit mit seiner kleinen Familie in vollen Zügen genießen und für Frau und Kind da sein. Den Fans nahm er dabei die Sorge um eine längere Abwesenheit: "Ich werde meine Frau gut bekochen, mein Kind gut bekochen, werde aber ganz viel an euch denken und ich hoffe, dass ihr mich auch ein bisschen vermissen werdet. Ich bin auf jeden Fall bald wieder zurück und wollte mich auf diesem Wege für alles, was bisher war, bedanken." Ein herzlicher Abschluss – und gleichzeitig ein Versprechen an alle, die Matteo auf dem Bildschirm vermissen werden.

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RTL / Julia Carola Pohle Riccardo Angelini, Schauspieler

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Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

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RTL / Julia Feldhagen Milan Hafner (Vitali Huk), Valea (Antonia Kolano, hinten), Matteo (Riccardo Angelini), Lucie (Julia Wiedemann) bei "Alles was zählt"