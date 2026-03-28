Marc Dumitru verletzte sich beim "Alles was zählt"-Stunt

Marc Dumitru (39) hat sich bei Dreharbeiten zu Alles was zählt verletzt. Ende 2025 stand für den Schauspieler eine intensive Kampfszene auf dem Drehplan, die trotz sorgfältiger Vorbereitung und Stunt-Choreografie nicht wie geplant verlief, verrät er im RTL-Interview. Während der Aufnahmen rutschte Marc plötzlich weg und stürzte. Was eigentlich als kontrollierte Action-Sequenz konzipiert war, endete mit einer echten Verletzung. Die Szene nahm damit einen völlig anderen Ausgang als im Drehbuch vorgesehen, denn der Sturz war nicht Teil der ursprünglichen Choreografie.

Obwohl die Kampfszene im Vorfeld genau abgestimmt worden war und alles bis ins Detail geplant schien, kam es zu dem unvorhergesehenen Zwischenfall. "Es hat alles super funktioniert, bis ich dann ausgerutscht bin. Dann bin ich tatsächlich gestürzt und konnte mich nicht abfangen, wie es geübt war", schildert der Schauspieler. Die Choreografie hatte eigentlich gesessen, doch manchmal können selbst bei bester Vorbereitung unerwartete Situationen eintreten. Der Ausrutscher führte dazu, dass Marc sich bei dem Sturz eine Rippenprellung zuzog, und das ausgerechnet über die Weihnachtsfeiertage. Da musste dann auch sein kleiner Sohn zurückstecken, denn Toben und Spielen war mit den Schmerzen eher nicht möglich, erklärte Marc. Mittlerweile spüre er immer noch Nachwehen und fühlt mit all denen mit, die sich stärkere Verletzungen zuziehen.

Marc Dumitru ist seit Jahren als Schauspieler tätig und in verschiedenen Produktionen zu sehen. Bei "Alles was zählt" gehören dramatische Szenen und emotionale Momente zum Alltag der Darsteller. Die Daily Soap, die seit 2006 bei RTL läuft, ist bekannt für ihre abwechslungsreichen Storylines rund um die Eiskunstlaufwelt und das Steinkamp-Sportzentrum in Essen. Für die Schauspieler bedeutet die Arbeit an der Serie oft intensive Drehtage mit unterschiedlichsten Anforderungen.

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IMAGO / Future Image Marc Dumitru, Schauspieler

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RTL / Julia Feldhagen Maximilian Schneider und Marc Dumitru als Johannes und Kilian bei "Alles was zählt"

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Instagram / marcdumitru Ex-"Alles was zählt"-Schauspieler Marc Dumitru und sein Kind