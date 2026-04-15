Serienstar Silvan-Pierre Leirich verlässt AWZ nach 20 Jahren

Ein Schock für alle Fans der Dailysoap Alles was zählt: Silvan-Pierre Leirich (65), der seit der allerersten Folge im Jahr 2006 als Richard Steinkamp auf dem Bildschirm zu sehen ist, verlässt die Serie nach fast 20 Jahren. Wie RTL bekannt gab, hat der 65-Jährige diese Entscheidung auf eigenen Wunsch getroffen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Sein letzter Auftritt als das Oberhaupt der Steinkamp-Familie ist auf RTL+ bereits ab dem 30. April zu sehen, im regulären TV-Programm läuft die Abschiedsfolge am 7. Mai um 19:05 Uhr. In einem Instagram-Video wandte sich der Schauspieler direkt an seine treuen Fans und fand dabei ehrliche Worte: "Ein Abschied ist immer schwierig – egal, welcher Art dieser Abschied ist. Das ist natürlich auch schmerzhaft."

In dem Video erklärte Silvan auch, dass er seine Energie jetzt nutzen wolle, um "eigene oder neue Sachen" zu machen. Auch UFA-Produzent Guido Reinhard äußerte sich gegenüber RTL zu dem Abschied: "Ich danke Silvan aus tiefstem Herzen für sein außergewöhnliches Engagement und bin mir sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Silvans Entscheidung verstehen und respektieren wir und werden sie entsprechend mit einer hoch emotionalen Geschichte würdigen." In der Serie selbst bekommt Richards Abgang eine dramatische Wendung: Nachdem sein Herz zu versagen drohte und eine Transplantation sein Leben rettete, treten nun plötzlich Komplikationen auf – sein Körper stößt das Spenderorgan ab. Welche folgenschwere Entscheidung Richard daraufhin trifft, ist bislang noch nicht bekannt.

Silvan gehört zu den wenigen Schauspielern, die "Alles was zählt" von Beginn an begleitet haben. An seiner Seite stand dabei über all die Jahre Tatjana Clasing (62) als seine Seriengattin Simone Steinkamp, mit der er das Publikum durch unzählige emotionale Momente geführt hat. Auch Silvan selbst betonte, wie besonders diese Zusammenarbeit für ihn war: "Gerade auch mit Tatjana zusammen zu spielen", sei immer "eine schöne Sache" gewesen. Das Serienuniversum soll aber auch ohne den 65-Jährigen weiterleben: Produzent Guido Reinhard kündigte an, das 20-jährige Jubiläum im September 2026 zu nutzen, um die Weichen für eine starke Zukunft zu stellen – denn die nächste Generation der Steinkamps und Reichenbachs stehe bereits in den Startlöchern.

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Imago Silvan-Pierre Leirich, Schauspieler

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RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

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RTL / Julia Feldhagen Silvan-Pierre Leirich, Berrit Arnold, Marc Dumitru, Tatjana Clasing, Stefan Bockelmann, "Alles was zählt"-Stars