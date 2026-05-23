Für Häftlingsrolle: Adrien Brody lebte fünf Monate isoliert

Für sein Broadway-Debüt hat Adrien Brody (53) monatelang auf ein ganz normales Leben verzichtet. Der Schauspieler zog sich für die Hauptrolle in dem Stück "The Fear of 13" in ein Hotelzimmer in New York zurück – und das für fast fünf Monate. Fernab von Familie und Freunden verbrachte er dort den Großteil seiner Zeit, um sich ganz auf seine Rolle einlassen zu können. In dem Stück, das noch bis Mitte Juli auf dem Broadway zu sehen ist, verkörpert er Nick Yarris, einen Mann, der 22 Jahre in der Todeszelle saß, bevor seine Unschuld bewiesen werden konnte. "Es ist natürlich einsam", sagte Adrien gegenüber dem Magazin Interview. Er fügte hinzu: "Aber ich spiele einen Mann, der noch viel tiefer in dieser Isolation lebte. Was ich erlebe, kratzt nur an der Oberfläche."

Proben, Technik und Voraufführungen hätten zeitweise elf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche in Anspruch genommen. Seine Freizeit nutzte er vor allem dazu, sich zu erholen und auf die nächste Vorstellung vorzubereiten. "Um die Arbeit richtig erledigen und mich vorbereiten zu können, brauche ich diese Isolation", so Adrien. Zuvor hatte das Stück bereits in London erfolgreich auf dem West End gespielt, bevor es letzten Monat seinen Weg auf den Broadway fand.

Dass Adrien für Rollen Opfer bringt, zieht sich durch seine Karriere. "Für Rollen wie diese muss man gewisse Annehmlichkeiten und Freiheiten opfern", sagte er. Für "Der Pianist" sei er noch weiter gegangen: "Ich zog aus meiner Wohnung aus, verkaufte mein Auto und trennte das Telefon ab. Ich lernte Chopin und ging auf eine Hungerkur", erinnerte er sich. Damals habe er keine eigene Familie gehabt; leicht sei es dennoch nicht für seine Beziehungen gewesen. Heute ist Adrien seit Jahren mit der britischen Modedesignerin Georgina Chapman (50) liiert, die zwei Kinder mit in die Beziehung brachte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrien Brody bei der Broadway-Premiere von "The Fear of 13" in New York, 15. April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrien Brody mit seinem Oscar, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman bei den Oscars im Februar 2025