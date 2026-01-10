John Stamos gedenkt Bob Saget vier Jahre nach seinem Tod

Vier Jahre nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget (†65) erinnert John Stamos (62) mit bewegenden Worten und privaten Fotos an seinen Freund und Full House-Kollegen. Am Freitag teilte der Schauspieler auf Instagram Erinnerungsbilder und schrieb, das Vermissen fühle sich an "wie in einem stillen Raum, nachdem das Lachen verstummt ist". Auch Candace Cameron Bure (49) meldete sich an diesem Tag zu Wort und postete gemeinsame Throwback-Fotos: "Ich vermisse dich. Nicht nur heute, sondern jeden Tag", schrieb sie bei Instagram. Bobs Witwe Kelly Rizzo (46) veröffentlichte ein Video mit Momentaufnahmen aus gemeinsamen Jahren. Sie bedankte sich bei der Community für die anhaltende Liebe: "Vier Jahre ist es her, dass wir Bob verloren haben", schrieb sie bei Instagram. Die Anteilnahme berührt – und zeigt, wie lebendig Bobs Erinnerung bleibt.

Bob war im Januar 2022 im Alter von 65 Jahren in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida, gestorben. Der Gerichtsmediziner bestätigte später "stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf" nach einem "unfallbedingten" Sturz als Ursache. John, der in "Full House" Onkel Jesse spielte und später bei Fuller House erneut mit Bob vor der Kamera stand, fasste seine Trauer in Zeilen, die viele Fans teilen: "Vermissen ist Liebe, die nirgendwohin kann", schrieb er auf Instagram und ergänzte: "4 f***ing Jahre. Ich kann es nicht glauben. Ich vermisse dich, Bob." Kelly beschrieb den Jahrestag als schmerzhaft, aber tröstlich sei, wie viele Menschen schrieben, Bob habe sich "wie ein Vater" angefühlt. Candace, die in der Sitcom Bobs TV-Tochter D.J. verkörperte, bekam unter ihrem Post Unterstützung von Kelly: "Er hat dich sehr geliebt", kommentierte die Witwe.

Hinter den öffentlichen Trauerbekundungen steht ein enges Netz aus Freundschaft und Familienmomenten. John und Bob verband weit mehr als ihr Serien-Set: Auf ihren Fotos sitzen sie bei gemeinsamen Dinnern, feiern Geburtstage, umgeben von Freundinnen und Freunden. Kelly bewahrt Videos vom gemeinsamen Reisen, vom Lachen in der Küche, von stillen Abenden auf – Erinnerungen, die sie als "endlich und unersetzlich" beschreibt. Candace pflegt den Kontakt zur "Full House"-Familie, die bis heute miteinander verbunden ist und sich an Jahrestagen austauscht. So bleibt Bob für seine Liebsten präsent: in ritualisierten Nachrichten, in alten Fotos auf dem Handy und in Sätzen, die immer wieder fallen, wenn sie zusammenkommen – kleine Gesten, die zeigen, wie sehr sie den Menschen hinter der TV-Figur geliebt haben.

Instagram / johnstamos John Stamos gedenkt Bob Saget zum vierten Todestag

Getty Images Bob Saget, John Stamos und Dave Coulier

Getty Images John Stamos und Bob Saget 2005