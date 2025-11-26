Nach Scheidung: Kathy Griffin ist auf vier Dating-Apps aktiv

Kathy Griffin (65) macht Nägel mit Köpfen: Bei der Out100 Celebration am 21. November erzählte die Komikerin gegenüber People, dass sie nach ihrer Scheidung wieder aktiv daten will – und zwar digital. "Ich bin auf vier verdammten Apps. Es ist einfach peinlich", sagte Kathy. Drei Treffen habe sie bereits hinter sich, doch der Funke sei nicht übergesprungen. "Sie waren alle nett, aber ich habe die Verbindung nicht wirklich gefühlt", erklärte sie.

Auf den Plattformen ist Kathy als sie selbst unterwegs. Was sie sucht, beschreibt die Schauspielerin klar: "Ich mag einen Mann, der nett ist, der klug ist, der damit umgehen kann, dass ich eine forsche Komikerin bin und sich davon nicht bedroht fühlt." Ein Hollywood-Typ müsse es nicht sein, lieber "ein ganz normaler Kerl", einen bodenständigen Partner, mit dem man das Leben teilen kann.

Der neue Dating-Schub kommt weniger als ein Jahr nach der rechtskräftigen Scheidung von Randy Bick. Erst vor wenigen Wochen hatte Kathy in einem Interview mit People berichtet, wie hart sie die Trennung getroffen hat. "Meine Scheidung hat mich ausgeknockt", sagte sie und schob hinterher: "Ich werde nicht lügen. Manche sagen: 'Ich war froh, ihn los zu sein, und ich habe mich nie besser gefühlt.' Ich war am Boden. Es war härter als Krebs", behauptete sie. Die 65-Jährige war zwei Jahre vor dem Aus mit dem Marketingleiter mit Krebs im ersten Stadium diagnostiziert worden. Sie litt an Lungenkrebs.

Imago Kathy Griffin in New York City im Oktober 2025

Imago Kathy Griffin, Komikerin

Getty Images Kathy Griffin und Randy Bick