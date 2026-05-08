Kathy Griffin disst Elisabeth Hasselbeck erneut scharf

Scharfe Worte von Kathy Griffin (65): In einem neuen YouTube-Video hat die US-amerikanische Komikerin, die mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen sorgte, erneut kräftig gegen ihre ehemalige TV-Kontrahentin Elisabeth Hasselbeck ausgeteilt. Wie Entertainment Weekly berichtet, bezeichnete Kathy die frühere Moderatorin der Talkshow "The View" als abgehalfterte "Nervensäge" – und das ganze 16 Jahre, nachdem sich die beiden live im Fernsehen einen heftigen Wortwechsel geliefert hatten. Auslöser für die neue Video-Schimpftirade war offenbar Elisabeths kurze Rückkehr zu "The View" Anfang des Jahres, wo sie vorübergehend für die in Mutterschutz gegangene Alyssa Farah Griffin eingesprungen war.

In dem Video erinnert Kathy an den legendären Moment aus dem Jahr 2010, als Elisabeth sie live auf Sendung mit einem unangekündigten Konfrontationsgespräch überrumpeln wollte – und damit scheiterte. Statt sich aus der Ruhe bringen zu lassen, konterte Kathy schlagfertig: "Das ist genau das, wovon ich hier lebe – also immer her damit" und fügte hinzu: "So schreibe ich mein Programm." Das Studiopublikum quittierte ihre Reaktion mit lautem Applaus. "Sogar das Publikum von 'The View', das eigentlich wegen der Moderatorinnen und nicht wegen mir gekommen war, hat geklatscht", sagte Kathy rückblickend in ihrem Video. Heute zieht sie aus dem Vorfall noch immer ihr komödiantisches Material, verbunden mit einer deutlichen Ansage: "Einige von euch Jungen wissen vielleicht nicht mal mehr, wer sie war. Ihr habt richtig gehört: war." Auch Meghan McCain (41), ebenfalls ein ehemaliges Mitglied des "The View"-Teams, blieb im Rahmen von Kathys aktuellen YouTube-Aktivitäten nicht verschont.

Kathy Griffin, die 1960 in Chicago geboren wurde und offen zu ihren Beauty-OPs steht, ist seit Jahren für ihre spitze Zunge gegenüber Prominenten bekannt und steht derzeit mit ihrer Tour "New Face, New Tour" auf der Bühne. Ihre turbulente Beziehung zu "The View" reicht dabei weit zurück: Dem Magazin Entertainment Weekly zufolge soll sie phasenweise sogar mit einem Auftrittsverbot in der Sendung belegt worden sein – unter anderem, weil sie in einem Bühnenprogramm eine pikante Backstage-Anekdote über Show-Gründerin Barbara Walters (96) ausgeplaudert hatte, die dieser persönliche Vorlieben bei Intimpflegeprodukten nachsagte. Zuletzt war Kathy allerdings wieder als Gast bei "The View" zu sehen, was darauf hindeutet, dass das Verhältnis zur Sendung inzwischen wieder entspannter ist.

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Getty Images Kathy Griffin bei einer Aufführung 2022

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Getty Images Meghan McCain, November 2015

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Getty Images Kathy Griffin im November 2023