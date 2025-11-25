Langer Streit: Haben Kathy Griffin und Andy Cohen Kontakt?

Kathy Griffin (65) und Andy Cohen (57), einst durch gemeinsame Projekte bei Bravo verbunden, scheinen nach jahrelanger Funkstille wieder Kontakt gehabt zu haben – zumindest per E-Mail. Während seiner Teilnahme an der diesjährigen BravoCon verriet Andy laut Just Jared, dass sich die beiden kürzlich nach acht Jahren geschrieben hätten. Kathy, die diese Bemerkung während einer Stand-up-Show aufgriff, schilderte ihren Eindruck von der überraschenden Nachricht: "Es war eine lange E-Mail, teils nett, aber die Entschuldigung wirkte wie ein 'sorry, not sorry'." Eine direkte Versöhnung könne sie darin nicht erkennen, obwohl der Ton zivil gewesen sei. Die Komikerin kommentierte die Situation zunächst emotionsgeladen, schloss jedoch mit dem Wort "vielleicht" die Möglichkeit künftiger Annäherungen nicht aus.

Die Beziehung zwischen Kathy und Andy war in der Vergangenheit alles andere als harmonisch. Andy, der bei Bravo eine Schlüsselrolle einnimmt, sei nach Kathys Aussage in der gemeinsamen Arbeitszeit ein "schwieriger Chef" gewesen. Besonders schmerzhaft sei für sie, wie sie ausführt, dass er nach ihrem Skandal um ein umstrittenes Trump-Foto nicht nur ihre lange Zusammenarbeit abrupt beendet habe, sondern auch noch die Moderation des CNN-Silvester-Specials übernommen habe. Trotz dieser Verletzungen gestand die Schauspielerin, dass sie die Arbeit bei Bravo geschätzt habe und gerne für das Netzwerk wieder tätig sein würde.

Kathy hatte bereits in der Vergangenheit wenig Zurückhaltung gezeigt, wenn es darum ging, über Andy zu sprechen. In einem Video von 2017 beschuldigte sie ihn offen, sie schlecht behandelt zu haben und Frauen in der Branche "herunterzumachen". Zudem erklärte sie damals, dass Andy ihr einst Kokain angeboten habe, was zu einem der damaligen Skandale um ihn beitrug. Andy hingegen hatte diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Mittlerweile scheint Kathy jedoch anderen Themen mehr Platz in ihrem Leben zu geben.

IMAGO / WENN Kathy Griffin und Andy Cohen im Jahr 2012

Getty Images Kathy Griffin bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles

Getty Images TV-Show-Host Andy Cohen