Kontaktabbruch: Kathy Griffin deutet Missbrauch durch Ex an

Kathy Griffin (65) meldet sich mit einer klaren Botschaft an alle, die in toxischen Beziehungen feststecken – und erzählt zugleich von ihrem eigenen Schritt in die Freiheit. Am 23. Dezember schrieb die Komikerin auf Threads, sie sei genau heute seit zwei Jahren im strikten Kontaktabbruch und betrachte dies als Erfolg. In ihrem Beitrag richtete sie sich gezielt an Menschen, die sich in einer Beziehung befinden, die ihnen Kummer bereitet, und sprach von "Missbrauchstypen", die gerade zu Feiertagen Konflikte schürten, um Macht auszuüben. Kathy ermutigte ihre Follower: "Es scheint heute vielleicht nicht so, aber ihr werdet eine Zeit und einen Weg finden, euch zu lösen und euch ein besseres Leben ohne diese Person aufzubauen."

Die 65-Jährige betonte, wie wichtig es sei, sich von einer solchen Beziehung zu lösen und ein neues Leben zu beginnen. Sie bezeichnete ihre eigene "No-Contact"-Phase als "Errungenschaft" und rief dazu auf, diesen Schritt zu wagen und sich selbst zurückzuerobern. "Plant es. Stellt es euch vor. Heute bin ich genau seit zwei Jahren ohne Kontakt, und das ist ein Erfolg! Holt euch euch selbst von dieser Person zurück. Ihr verdient es, wieder zu lachen", beendete sie ihren emotionalen Post. Kathy selbst schloss Anfang dieses Jahres die Scheidung von Randy Bick ab, nachdem sie im Dezember 2023 die Auflösung der Ehe beantragt hatte. Kürzlich verriet sie dem People Magazine, dass sie auf vier verschiedenen Dating-Apps auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Über ihre Vorstellungen sagte sie, dass sie sich jemanden wünscht, der sie zum Lachen bringt und die Leichtigkeit des Lebens wieder erfahrbar macht.

Kathy und Randy heirateten an Silvester 2020 in einer kleinen Zeremonie, nachdem sie bereits seit mehreren Jahren liiert waren. Ihre Ehe blieb kinderlos, und Berichten zufolge verlief die Scheidung in diesem Jahr unkompliziert. Die beiden teilten kein gemeinsames Eigentum, was die Trennung rechtlich einfacher machte. Für Kathy scheint dies das Ende eines Kapitels zu bedeuten, das sie hinter sich lassen möchte, um einen neuen Abschnitt anzufangen. Ihr offener Umgang mit der schwierigen Zeit zeigt, dass sie auch persönliche Tiefpunkte nutzt, um anderen Mut zu machen.

Getty Images Kathy Griffin, Komikerin

Getty Images Kathy Griffin und Randy Bick

Imago Kathy Griffin, Komikerin