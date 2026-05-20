Lee Andrews' Vermisstenfall: Ex-Verlobte erhält Droh-Mails

In der mysteriösen Verschwindungsaffäre um Lee Andrews, den Ehemann von Katie Price (47), gibt es eine neue, beunruhigende Wendung. Alana Percival, die Ex-Verlobte von Lee, hat sich erneut auf Instagram zu Wort gemeldet und dabei schwere Vorwürfe erhoben. Laut eigener Aussage habe sie mitten in der Nacht eine Direktnachricht von jemandem aus Lees direktem Umfeld erhalten – und die hatte es in sich. "Die Nachricht enthielt subtile Untertöne, die ich als bedrohlich interpretierte und die implizierten, dass Lee Andrews' etwaiger Selbstschaden irgendwie in meiner Verantwortung läge", schilderte Alana in ihrer Instagram-Story.

Doch damit nicht genug: Alana zufolge wurde sie in der Nachricht auch aufgefordert, mit ihren öffentlichen Aussagen aufzuhören, Dinge von ihrem Handy zu löschen und zu schweigen, weil es sich nun um "eine Polizeiangelegenheit" handle. Doch die Britin denkt nicht daran, klein beizugeben. "Wenn all das, was über mein Privatleben enthüllt wurde, auch nur einer einzigen Frau hilft, Warnsignale zu erkennen, eine ungesunde Beziehung zu beenden oder zu vermeiden, in eine solche zu geraten, wie ich es getan habe, dann waren all der Stress, die kritische Beobachtung und die Eingriffe in mein Leben es wert", schrieb sie öffentlich. Weiter erklärte sie: "Ich habe mich dazu entschieden, mich zu äußern, und werde weiterhin auf schädliches Verhalten hinweisen in der Hoffnung, dass es jemand anderen schützt."

Alana hatte Lee gekannt, bevor dieser Katie kennenlernte – die beiden waren sogar verlobt, bevor Lee der Realitystar-Ikone einen Heiratsantrag machte. Seitdem Lees Verschwinden die Schlagzeilen beherrscht, hat Alana immer wieder öffentlich gesprochen und dabei unter anderem berichtet, dass Lee ähnliche Verhaltensweisen bereits in ihrer gemeinsamen Zeit an den Tag gelegt habe. Auch teilte sie Videos, die Lee ihr angeblich von einem Flughafen geschickt hatte und in denen er erklärte, nicht fliegen zu können – Situationen, die sie als "Lügen" bezeichnete. Lee seinerseits bestreitet, in seiner Reisefreiheit eingeschränkt zu sein. Trotz seiner angeblichen Entführung war sein Social-Media-Profil laut Berichten zuletzt weiterhin aktiv.

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Instagram / larnaapercival Alana Percival, Ex Verlobte von Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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