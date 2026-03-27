Lifetime Award: "RuPaul's Drag Race" ehrt Miley Cyrus

Miley Cyrus (33) wird bei der großen Finalshow von RuPaul's Drag Race am 17. April auf MTV mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet. Die Sängerin erhält den "Giving Us Lifetime Achievement Award", eine Auszeichnung, die seit 2023 an herausragende Persönlichkeiten der Drag- und LGBTQ+-Community vergeben wird. Zuvor wurden bereits Ikonen wie Designer Bob Mackie (86), Entertainerin Liza Minnelli (80) und Horrorfilm-Legende Elvira mit diesem Award geehrt, wie Deadline berichtet. Nun reiht sich Miley in diese prominente Liste ein. Die Finalshow verspricht dabei einen glamourösen Abend, an dem die verbliebenen Queens um ein Preisgeld von 200.000 Dollar kämpfen und ihr Können vor einem großen Publikum präsentieren.

Als besonderes Highlight wird Miley laut Deadline nicht nur die Auszeichnung entgegennehmen, sondern auch als Gaststar an der Finalshow teilnehmen. Die Queens werden beim entscheidenden Lip-Sync zur Krone zu Mileys Song "Every Girl You've Ever Loved" aus ihrem neuesten Album "Something Beautiful" performen. An Mileys Seite sitzen dabei die bekannten Jurymitglieder Michelle Visage (57), Carson Kressley (56) und Ross Mathews (46), die gemeinsam mit RuPaul (65) die nächste "America's Next Drag Superstar" küren.

Für Miley dürfte der "Giving Us Lifetime Achievement Award" ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere sein. Seit ihrem Durchbruch mit der Kultserie Hannah Montana hat sie sich in den vergangenen Jahren als feste Größe der Popkultur etabliert. Erst kürzlich feierte Miley das 20-jährige Jubiläum der beliebten Serie und schlüpfte dabei noch einmal in ihre ikonische Rolle. Neben ihrem Special auf Disney+ dürfen sich Fans nun auch auf ein spektakuläres Finale von "RuPaul's Drag Race" mit der Sängerin freuen.

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Getty Images Miley Cyrus bei den 97. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, März 2025

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Getty Images RuPaul, TV-Star

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"