Papa platzt vor Stolz: Miley Cyrus erhält Walk-of-Fame-Stern

Billy Ray Cyrus (64) reist extra früh nach Hollywood – und das nicht nur, um dabei zu sein, wenn seine Tochter Miley Cyrus (33) am 22. Mai ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhält. Der Country-Sänger kündigte via Instagram an, die Gehwege vor der großen Zeremonie eigenhändig zu putzen und zum Glänzen zu bringen. "Ich komme früh an, um die Gehwege zu reinigen und zum Glänzen zu bringen, bevor der große Tag anbricht", schrieb der 64-Jährige am Samstag in einem rührenden Post an seine berühmte Tochter. "Es ist einmal im Leben, dass ein Vater aus Flatwoods, Kentucky, seine kleine Tochter dabei sehen kann, wie sie sich von einer Schauspielerin zu einem waschechten Rockstar entwickelt."

Die Nachricht, dass die 33-jährige Sängerin einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten wird, war am Freitag bekannt geworden. Billy Ray ließ es sich nicht nehmen, seiner Tochter öffentlich zu gratulieren – und das gleich mehrfach. "Es ist ein weiter Weg von Tennessee nach Hollywood – und du hast es geschafft, Mädchen", schrieb er in einem weiteren Post und nannte die Ehrung "wohlverdient". Darin erinnerte er auch an gemeinsame nächtliche Spaziergänge auf eben jenen Gehwegen, als Miley noch ein Kind war: "Erinnerst du dich an jene Nächte, als ich dich heimlich aus dem Hotel schmuggelte und wir auf den schmutzigen Gehwegen herumstreunten? Und du zeigtest auf all die Kaugummis, weil du wusstest, dass sie mich krank machen!"

Die enge Vater-Tochter-Bindung war zeitweise getrübt – die Scheidung von Mileys Mutter Tish Cyrus (58) hatte die Familie belastet. Zuletzt hatten sich die beiden wieder angenähert. "Mein Vater und ich hatten unsere schwierigen Zeiten im Laufe der Jahre", schrieb Miley im März 2025 in einem Statement. "Jetzt, in meinen 30ern, ist die Familie meine oberste Priorität. Ich bin in Frieden, weil Brücken gebaut wurden und die Zeit viel geheilt hat." Dass Billy Ray schon früh ein engagierter Vater war, hatte Miley zuletzt auch in einem Interview mit dem Magazin Variety betont – er sei während der Dreharbeiten zu "Hannah Montana" jeden Tag am Set gewesen. In der Serie hatte er übrigens auch vor der Kamera ihren Vater gespielt. Heute ist Tish mit Dominic Purcell (56) verheiratet, während Billy Ray an der Seite von Elizabeth Hurley (60) lebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus treten beim Glastonbury Festival 2019 auf der Pyramid Stage auf

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei einem Disney-Channel-Event posieren zwei Personen für Fotos