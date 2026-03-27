Diese "schreckliche Angewohnheit" hat Miley Cyrus von Dolly

Miley Cyrus (33) hat von ihrer Patentante Dolly Parton (80) eine ungewöhnliche Lektion gelernt, die sie selbst als "schreckliche Angewohnheit" bezeichnet. Die Sängerin verriet nun gegenüber Variety, dass die Countrylegende ihr einst den Rat gab, Projekte zu bewerben, noch bevor diese überhaupt existieren. "Wenn du willst, dass etwas passiert, bewirb es, bevor es existiert. Dann kann niemand Nein sagen", erklärte Miley den Tipp ihrer Patentante. Diese Strategie setzte die "Wrecking Ball"-Interpretin tatsächlich in die Tat um und begann damit, ein zwanzigjähriges Jubiläumsspecial zu "Hannah Montana" zu bewerben – obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte.

Dolly ist seit Jahren ein großes Vorbild für Miley, die als 13-Jährige durch ihre Rolle als Miley Stewart im Disney Channel zu Ruhm gelangte. Mittlerweile möchte die Musikerin selbst zur Mentorin für junge Künstlerinnen werden. So nahm sie etwa Kontakt zu Chappell Roan (28) auf, nachdem die Popsängerin öffentlich über Belästigungen durch Fans gesprochen hatte. "Ich beuge mich niemals vor Mobbern. Immer wenn ich das Gefühl habe, dass jemand gemobbt wird, verspüre ich einen starken Beschützerinstinkt für diese Person", erklärte Miley Variety. Sie wolle auch anderen Künstlern zeigen, wie sie ein ausgeglichenes Leben führen können.

Dass Miley den schwierigen Weg aus dem Kinderstardom geschafft hat, verdankt sie auch ihren Eltern. Ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) spielte ebenfalls in "Hannah Montana" mit und war täglich am Set präsent. "Mein Vater war jeden einzelnen Tag am Set, sodass es nichts geben konnte, von dem er nicht gewusst hätte", erzählte die Sängerin. Sein Ankleidezimmer sei direkt mit ihrem verbunden gewesen, und ihre Großmutter habe den Fanclub aus der zum Büro umfunktionierten Küche geleitet. Miley betonte, dass ihre Eltern sie aber nicht für ihren eigenen finanziellen Erfolg gebraucht hätten und jeder verdiente Cent auf ihr eigenes Bankkonto gegangen sei. "Es gab nie eine Zeit, in der ich allein in diesem Ankleidezimmer gewesen wäre", erinnerte sie sich aber vor allem an die Schutzmaßnahmen ihrer Familie.

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Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus gratuliert Dolly Parton mit einem Familienschnappschuss

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Getty Images Miley Cyrus bei den Palm Springs International Film Awards