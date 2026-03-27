Miley Cyrus bei iHeartRadio 2026 mit Innovator Award geehrt

Miley Cyrus (33) wurde am Donnerstagabend bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood mit dem Innovator Award ausgezeichnet. Die 33-jährige Sängerin erhielt die begehrte Trophäe für ihre 20-jährige Musikkarriere – und das ausgerechnet in der Woche, in der auch das 20-jährige Jubiläum ihrer Disney Channel-Serie Hannah Montana gefeiert wird. In ihrer emotionalen Dankesrede sprach Miley darüber, was ihre Arbeit für sie wirklich bedeutet und wie sehr es sie erfüllt, die Herzen ihrer Fans zu berühren. "Wenn der Sieg nicht die Anerkennung ist, sondern Kunst zu machen, die die Herzen von Menschen erreicht, denen ich vielleicht nie begegne, bringt mir das eine Art Freude, die zutiefst bedeutungsvoll ist", erklärte sie vor dem begeisterten Publikum.

Die Musikerin zog in ihrer Rede auch eine direkte Verbindung zu ihrer Zeit als Hannah Montana. "Hannah Montana hat mich in meiner eigenen Karriere sehr inspiriert", verriet Miley. "Ich habe mich in die Idee verliebt, dass man eine Persona erschaffen kann, die einem das Selbstbewusstsein und den Mut gibt, authentisch aufzutreten – und dass manchmal die gespielte Figur das wahre Ich zum Vorschein bringt." Innovation bedeute für sie nicht, ihr bisheriges Ich hinter sich zu lassen, sondern die Reise zu sich selbst spannend zu halten. "Ich habe schon immer Songs geschrieben und Geschichten erzählt, weil es mir Spaß macht und dafür Preise zu gewinnen, ist natürlich schön. Aber es ist nicht mein Kompass, denn wenn er es wäre, wäre ich verloren", so die Sängerin weiter.

Die Serie "Hannah Montana" startete im Jahr 2006 und machte Miley im Alter von nur 13 Jahren zum Star. Über vier Staffeln und 98 Episoden hinweg spielte sie die Doppelrolle der Miley Stewart und Hannah Montana – ein Teenie-Popstar mit einem Doppelleben. An ihrer Seite stand ihr echter Vater Billy Ray Cyrus (64), der in der Serie ebenfalls ihren Serienvater verkörperte. Die Show ebnete Miley den Weg für eine erfolgreiche Solokarriere, die ihr seit ihrem Debütalbum "Meet Miley Cyrus" im Jahr 2007 drei Grammy Awards und zahlreiche Chart-Hits einbrachte. Zum 20. Jubiläum produzierte sie gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus (58)-Purcell ein Disney+ Special über die Show und veröffentlichte zudem den Song "Younger You" als musikalisches Dankeschön an ihr jüngeres Ich und ihre Fans.

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Getty Images Bei den iHeartRadio Music Awards 2026: Miley Cyrus nimmt den Innovator Award entgegen.

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006