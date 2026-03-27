Miley Cyrus enthüllt: Disney-Rolle war kein Familienjob

Miley Cyrus (33) stellt klar, dass ihre Eltern niemals finanziell auf sie angewiesen waren. In einem Interview mit Variety widerspricht die Sängerin Behauptungen, ihre Eltern Billy Ray Cyrus (64) und Tish Cyrus (58) hätten ihren Ruhm oder ihr Geld zum Überleben oder zur finanziellen Stabilität gebraucht. "Meine Eltern brauchten mich nicht, um berühmt zu sein, um zu überleben oder um stabil zu sein", erklärte die 33-Jährige dem Magazin. Miley betonte, dass es bei vielen Kinderstars vorkomme, dass die Eltern den Erfolg mehr wollen als die Kinder selbst oder dass die Kinder für das gesamte Familieneinkommen verantwortlich werden. "Das war nie meine Aufgabe. Jeder Cent, den ich jemals verdient habe, floss auf mein Bankkonto, weil meine Eltern gut waren", stellte sie klar.

Die Schauspielerin sprach in dem Gespräch auch darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr Vater die Rolle ihres Serien-Vaters Robby Ray Stewart in Hannah Montana bekam. Miley hatte zunächst eine Absage für die Hauptrolle erhalten, bevor sie ein Jahr später nach Los Angeles geholt wurde und die Rolle der Hannah Montana schließlich bekam. Als Disney dann die Familie für die Serie besetzen wollte, schlug Mileys Mutter Tish vor, Billy Ray für die Rolle des Vaters zu engagieren, damit die Familie mehr Zeit miteinander verbringen könne. Der Musiker hätte die Rolle allerdings beinahe selbst weggegeben, erinnerte sich Miley, weil er beim Vorsprechen anderen Vätern sagte, sie sollten ebenfalls für die Rolle vorsprechen. "Meine Mutter stand hinter ihm, drückte ihm in den Rücken und sagte: 'Halt die Klappe! Du musst die Rolle bekommen, damit wir alle hierher ziehen können!'", erzählte die Sängerin.

Billy Ray war während der gesamten fünfjährigen Laufzeit der Show täglich am Set und hatte seine Garderobe direkt neben der seiner Tochter. Zwischen den beiden Räumen befand sich eine Küche, die zum Büro umfunktioniert worden war, in dem Mileys Großmutter Loretta "Mammie" Finley ihren Fanclub verwaltete. Die Verbindung zwischen Vater und Tochter sei so authentisch gewesen, dass sie am Ende alle anderen überzeugt hätten, betonte Miley. "Man kann die Art von Verbindung, die wir haben, nicht vortäuschen. Die Insider-Witze, die Spitznamen, die geheimen Handshakes, das gemeinsame Singen von Liedern", schwärmte sie. Das Special zum 20. Jubiläum von "Hannah Montana" wird am 24. März auf Disney und Disney+ ausgestrahlt, exakt 20 Jahre nachdem die Serie zum ersten Mal auf dem Disney Channel gezeigt wurde.

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Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus bei der Premiere des "Hannah Montana"-Films 2009 in München

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006

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Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus im April 2009