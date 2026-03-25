Loredana Wollny bestätigt kurzzeitige Trennung von Servet

Loredana Wollny (22) hat in einem Live-Video auf TikTok bestätigt, was ihre Fans bereits vermutet hatten: Sie und ihr Ehemann Servet Özbek waren tatsächlich kurzzeitig getrennt. Die 22-jährige Mutter zweier Kinder gab zu, dass sie ihrem Mann vor einigen Wochen den Laufpass erteilt hatte, nachdem dieser trotz ihrer Warnung eine Reise antreten wollte. "Ich habe dir gesagt, wenn du in den Flieger steigst, sind wir getrennt, und das war dann unsere Trennung", erklärte die Blondine in ihrem Online-Statement. Zuvor hatten bereits mehrere Indizien auf Instagram für Aufregung gesorgt: Das Paar war sich gegenseitig entfolgt und hatte alle gemeinsamen Fotos von den Profilen gelöscht.

In dem Live-Video räumte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (61) ein, dass beide Seiten in der Situation Fehler gemacht hätten. Servet bestätigte die Trennung ebenfalls und präzisierte: "Wir haben uns kurz getrennt, wir waren zwei Tage getrennt." Der 25-Jährige fügte allerdings auch hinzu, dass sich andere Menschen "von Herzen gewünscht" hätten, dass die beiden nicht mehr zueinanderfinden würden und "dass unsere Familie komplett kaputtgeht". Wen er damit genau meinte, ließ er offen. "Die wollten uns zerstören, aber haben sie nicht geschafft. Das würden die nie schaffen!", betonte der gebürtige Türke kämpferisch. Loredana selbst hielt sich während seiner Ausführungen zurück und erklärte lediglich, dass ihr die Situation gezeigt habe, wie stark sie gemeinsam sein könnten. Für Freitag kündigte Servet ein weiteres TikTok-Live an, in dem er seine Sicht der Dinge darlegen will.

Der Konflikt zwischen Loredana und ihrer Familie scheint sich weiter zuzuspitzen. Die Realitydarstellerin bestätigte in dem Video, dass sie mit ihrer Mutter Silvia und mehreren anderen Verwandten gebrochen habe. Kontakt bestehe derzeit nicht – und das wolle sie auch nicht ändern, stellte sie klar. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die angespannte Situation zwischen der 22-Jährigen und ihrer berühmten Familie für Aufsehen gesorgt. Loredana und Servet deuteten an, dass sie gerne mehr über die Vorgänge innerhalb des Wollny-Clans erzählen würden, sich dafür aber zunächst rechtlich absichern müssten. Die beiden sind Eltern zweier gemeinsamer Kinder und stehen nun offenbar gemeinsam gegen den Rest der Familie.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet, Juni 2025

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny