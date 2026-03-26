Loredana Wollny kündigt großen Enthüllungs-Livestream an

Zwischen Loredana Wollny (22) und ihrer berühmten TV-Familie herrscht derzeit Funkstille – nun will die Blondine gemeinsam mit Ehemann Servet Özbek endlich auspacken, was tatsächlich zu diesem großen Zerwürfnis geführt hat: Am Freitag, den 27. März, möchte sie mit Servet in einem TikTok-Livestream ausführlich über die Hintergründe des Familienstreits sprechen. In der via TikTok geteilten Ankündigung betonte Servet, dass es ihnen alles andere als leichtfalle, diesen Schritt zu gehen, doch habe sich das Paar bewusst dafür entschieden, "alles zu erzählen". Weiter erklärte er, man wolle die eigene Sicht der Dinge in einem geschützteren Rahmen auf Social Media teilen – nur für Follower, die wirklich zuhören würden und echtes Interesse an der Geschichte hätten.

Im Fokus der Auseinandersetzung stehen vor allem die schweren Vorwürfe, die der zweifache Vater in den vergangenen Wochen gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) öffentlich gemacht hat. Unter anderem hatte Servet berichtet, dass die gemeinsame Tochter Aria im Alter von nur drei Wochen mit einer Influenza-Infektion und Atemproblemen im Krankenhaus behandelt werden musste, nachdem sie sich bei einem Familienmitglied angesteckt habe, das sich angeblich wegen Dreharbeiten nicht an Vorsichtsmaßnahmen gehalten hätte. In dem angekündigten TikTok-Live wollen Loredana und ihr Mann nun weitere Hintergründe und Details schildern – laut Servet, ohne jemanden aufzuhetzen oder extra Drama zu erzeugen. "Ich möchte einfach nur ehrlich sein und meine Seite teilen", stellte er klar.

Loredana machte jüngst deutlich, dass sie derzeit zu keinem Mitglied der Großfamilie Kontakt hat und dies auch in Zukunft nicht mehr anstrebe. In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie belastend ihre Kindheit für sie war. Heute betont sie immer wieder, dass ihr der Rückhalt ihres Mannes und der gemeinsamen Kinder Aurelio und Aria alles bedeutet und dass sie fest daran glaubt, mit ihrer eigenen kleinen Familie alles meistern zu können. Auf Social Media zeigt das Paar immer wieder Einblicke in den Alltag mit den beiden Kindern, teilt gemeinsame Fotos und pflegt eine enge Verbindung zur Community, die aktuell wieder gespannt auf den nächsten Livestream wartet.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Star

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.