Familienstreit: Loredana Wollny teilt kryptisches Statement

Loredana Wollny (22) scheint sich aktuell in einem heftigen Konflikt mit ihrer Mutter Silvia (61) und ihren Geschwistern zu befinden. Die Realitydarstellerin hat nun ein emotionales Statement auf Instagram veröffentlicht, in dem sie ihre aktuelle Gefühlslage beschreibt. In dem langen Text spricht sie von gefallenen Masken und wahren Gesichtern, die ans Licht kommen: "Das Leben, das einst so perfekt erschien, zerbricht in tausend Stücke", schreibt sie. Besonders auffällig dabei ist, dass Loredana nur ihren Ehemann und ihre Kinder als ihre "kleine Familie" bezeichnet und damit offenbar den Rest ihrer Verwandtschaft ausschließt.

In ihrem Post reflektiert die 22-Jährige über Menschen, die ihr eingeredet hätten, dass sie ohne sie nichts schaffe. "Doch die Wahrheit ist: Du hast sie nie gebraucht", heißt es in dem Statement. Loredana beschreibt weiter, wie schwer es sei, zu begreifen, dass Menschen, für die man alles gegeben habe, einem so etwas antun könnten. Sie suche nach Antworten und einem "Warum", finde aber keine. Auch wenn Fehler menschlich seien, gebe es Dinge, die Grenzen überschreiten würden und niemals hätten passieren dürfen, erklärt die Influencerin. "Man kann vieles verzeihen. Aber leider nicht alles", schließt sie ihren emotionalen Beitrag ab.

Loredana ist die Tochter von Silvia Wollny und wurde durch die Doku-Soap Die Wollnys bekannt, in der die Großfamilie über viele Jahre ihr Leben vor der Kamera präsentierte. Sie ist verheiratet und Mutter von mehreren Kindern. In ihrem Statement betont sie, dass ihr Ehemann und ihre Kinder ihr Anker seien und ihre größte Stärke. "Für sie gehst du weiter, für sie bleibst du stark und für sie entscheidest du dich jeden Tag neu, deinen eigenen Weg zu gehen", schreibt sie. Dass sie ausgerechnet ihre Herkunftsfamilie nicht erwähnt, deutet auf einen tiefen Bruch innerhalb der Wollny-Familie hin.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.