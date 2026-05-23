Cannes-Glanz: Ed Westwick und Amy Jackson verzaubern

Romantik-Alarm über den Dächern von Cannes: Ed Westwick (38) und seine Frau Amy Jackson (34) genießen während der Filmfestspiele einen ganz privaten Moment auf dem Balkon ihres Hotels – obwohl unten an der Croisette halb Hollywood unterwegs ist. Wie Fotos zeigen, tauschen der ehemalige Gossip Girl-Star und die Schauspielerin zärtliche Küsse aus, bevor sie zur Premiere des Films "The Birthday Party" aufbrechen. Gemeinsam posiert das Paar später auf dem roten Teppich und mischt sich unter Stars wie Gillian Anderson (57) und Eva Longoria (51).

Für Amy ist der Auftritt bei den Filmfestspielen auch ein perfekter Rahmen, um ihre atemberaubende Robe in Szene zu setzen: Der figurbetonte, schwarze Look sorgt auf dem roten Teppich für viele Blicke, während Ed im lässig-eleganten Sommeranzug an ihrer Seite bleibt. Die beiden lassen sich Zeit für gemeinsame Fotos, lachen, flüstern sich etwas zu und wirken ganz aufeinander fokussiert. Das Paar zählt damit zu den prominenten Gästen, die in diesem Jahr für Glamour und Aufsehen auf der Croisette sorgen, bevor sie sich wieder aus dem Rampenlicht zurückziehen. Kurz darauf besuchen Amy und Ed dann die legendäre amfAR-Gala und treffen dort unter anderem auf Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36). Ed bleibt klassisch und trägt einen schwarzen Anzug, Amy strahlt in einem silbernen Kleid an seiner Seite.

Kennengelernt haben sich Ed und Amy 2021 auf dem Silverstone-Rennkurs, wo zwischen der Schauspielerin und dem Schauspieler schnell der Funke übersprang. "Ed und Amy passen wirklich gut zusammen. Sie haben sich auf Anhieb gut verstanden", so ein Insider gegenüber The Sun. Öffentlich machten sie ihre Liebe kurz vor dem Valentinstag 2022 auf Instagram. Im Sommer 2024 folgte die große Traumhochzeit im italienischen Castello di Rocca Cilento. Für den großen Tag trug Amy ein bodenlanges Satinkleid mit trägerlosem Ausschnitt und Schleier mit zarter Spitze. In seinem Hochzeits-Post schrieb Ed damals: "Die Reise hat gerade erst begonnen", und zeigte Fotos zwischen unzähligen weißen Rosen. Im Mai 2025 krönte das Paar sein Glück mit der Geburt von Sohn Oscar. Amy bringt zudem Sohn Andreas aus einer früheren Beziehung mit in die Familie. Seitdem teilen die beiden auf Instagram immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag – mal glamourös, mal ganz entspannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick bei Lights On Women's Worth während der 79. Filmfestspiele von Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Amy Jacksons Sohn Andreas, Ed Westwick und Amy Jackson, Dezember 2024